【夜期時段】即月期指最新報１９８６０點，升７６點，高水７５點

《經濟通通訊社２８日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９８００點，升１６點，高水
１５點，最新報１９８６０點，升７６點，高水７５點，合約成交１１３４張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６７３８點，升９點，高水８點，最新報６７６３點，升
３４點，高水３３點，合約成交１１８５張。
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