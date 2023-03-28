【夜期時段】即月期指最新報１９８６０點，升７６點，高水７５點

《經濟通通訊社２８日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９８００點，升１６點，高水

１５點，最新報１９８６０點，升７６點，高水７５點，合約成交１１３４張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６７３８點，升９點，高水８點，最新報６７６３點，升

３４點，高水３３點，合約成交１１８５張。

