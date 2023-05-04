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04/05/2023 10:30

【連環爆雷】美國地區銀行ＰａｃＷｅｓｔ盤後大跌，據悉考慮出售

　　《經濟通通訊社４日專訊》美國銀行業爆雷危機蔓延，地區性銀行ＰａｃＷｅｓｔ　
Ｂａｎｃｏｒｐ當地時間周三（３日）盤後再度大跌４４％。知情人士透露，該行考慮數個戰略
選項，包括出售。
　　ＰａｃＷｅｓｔ擁有約７０家分行，主要分布在加州，以及約４４０億美元的資產。自３月
初以來，該行市值縮水約８５％至７﹒７２億美元。外電引述消息指，該行一直在與一家財務顧
問合作，已經在考慮分拆或融資。
　　知情人士說，雖然該行對出售持開放態度，但尚未啟動正式的招標程序，且出售事宜並不順
利，因為沒有多少潛在買家有興趣買下整間銀行。
　
＊艾克曼：監管機構猶如給棺木釘上更多釘子＊
　
　　另一方面，華爾街著名投資人艾克曼（Ｂｉｌｌ　Ａｃｋｍａｎ）警告，面對地區銀行系統
風險，金融監管機構未能更新和擴大其保險制度，猶如在棺木釘上更多的釘子。
　　他說，銀行業是一場信心遊戲。以監管機構目前的應變速度，沒有一家地區性銀行能夠在壞
消息或壞數據中倖存下來，股價將不可避免地暴跌。
　　艾克曼續指，如果聯邦保險存款公司（ＦＤＩＣ）及時保證存款安全，第一共和銀行就不會
倒閉。他說：「反之，我們看到的是骨牌效應。」（ｊｆ）

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