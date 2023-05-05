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05/05/2023 12:05

《午市前瞻》恒指料２０天線以下窄幅上落，蘋果績優亦難惠及舜宇

　　《經濟通通訊社５日專訊》恒生指數半日收報２００７６，升１２８點或０﹒６４％，主板
成交５７９﹒１１億元。恒生中國企業指數報６８０９，升９０點或１﹒３５％。恒生科技指數
報３９１７，升６１點或１﹒５８％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）及中國平安
（０２３１８）；騰訊控股收報３４２﹒６元，升４﹒８元或１﹒４２％，成交２９﹒８８億元
；建設銀行收報５﹒４３元，升０﹒０７元或１﹒３１％，成交２６﹒９８億元；中國平安收報
６０﹒０５元，升０﹒８元或１﹒３５％，成交１９﹒１４億元。國指三大成交股份依次為騰訊
控股、建設銀行及中國平安。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）及美團（０３６９０）；阿里巴巴－ＳＷ收報８２元，升１﹒３元或１﹒６１％
，成交１５﹒１４億元；美團收報１３６元，升４元或３﹒０３％，成交１３﹒６３億元。
　
＊張智威：２０天線阻力大＊
　
　　隔晚美股觀望非農就業職位數據，三大指數偏軟；但港股半日重上２５０天線，最多升
２６０點。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，近期恒指維持於保力加通道中線
以下橫行，本周二及今日均於２０天線見阻力，預期未來一段時間將維持這一走勢，向上突破則
要觀望中央會否有進一步刺激經濟措施出台。
　
＊小米比舜宇值博＊
　
　　蘋果公布第二財季業績，收入９４８﹒４億美元，按年跌２﹒５％，但好過市場預期及早前
預告的跌５％，另外，ｉＰｈｏｎｅ收入５１３﹒３億美元亦好過市場預期。蘋果績佳帶動一眾
手機相關股份造好，小米（０１８１０）曾升逾２％，高偉（０１４１５）曾升逾５％。但張智
威維持看淡蘋果概念股，指出雖然蘋果業績造好，但蘋果近年逐步將廠房轉移東南亞，減少對中
國供應商依賴，中長線不看好手機設備股份。尤其今日蘋果利好消息下，舜宇（０２３８２）股
價表現牛皮，年初觸及１２０元後持續回落，市盈率及周息率都不吸引，認為短線仍有探底可能
，最少要回落至７０元或以下才有較大吸引力。
　　相對而言，張智威較為看好小米，除近期獲大行唱好，五一後亦有數據支持內地消費力回升
，有望帶動小米炒上，看好股價重返１２元水平。（ｈｃ）

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