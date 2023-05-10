《盤後部署》美通脹數據公布前夕資金審慎，中特估回調可趁低部署

《經濟通通訊社１０日專訊》美國４月份ＣＰＩ公布前夕，資金明顯轉趨審慎，跟風炒作中

特估概念資金連續第二日散水，內銀、內險沽壓沉重。恒指全日於２５０天線前窄幅爭持，但始

終未能扭轉市況偏軟局面，全日收報１９７６２，跌１０５點或０﹒５３％，主板成交

９８８﹒０３億元。國企指數收報６６８３，跌５１點或跌０﹒７７％。科技指數收報３８１１

，升１２點或升０﹒３４％。

紅籌金融股持續回吐；建行（００９３９）跌２﹒１５％，收報５﹒４５元；工行

（０１３９８）跌３﹒０４％；中行（０３９８８）跌２﹒９７％，收報３﹒２７元；農行

（０１２８８）跌３﹒１２％，收報３﹒１１元；中國平安（０２３１８）跌１﹒７９％，收報

５７﹒７元；國壽（０２６２８）跌２﹒７１％，收報１５﹒０８元。相反，滙控

（００００５）今日開展２０億美元港英股份回購計劃，股價全日逆市維持輕微升幅，全日升

０﹒０８％，收報５９﹒３５元。

具中特估概念的中資券商股同樣受挫；中信証券（０６０３０）跌３﹒０８％，收報

１７﹒０２元；中國銀河（０６８８１）跌４﹒７４％，收報４﹒８２元；中金（０３９０８）

跌２﹒８９％，收報１７﹒４８元；中信建投証券（０６０６６）跌５﹒３６％，收報９﹒１８

元。



＊汽車板塊逆市抽高＊



另外，被稱為「史上最嚴格的排放標準」的國六Ｂ標準（國家第六階段機動車污染物排放標

準其中之一）獲確認於今年７月起實施。五部門聯合公告，７月１日起禁止生產、進口、銷售不

符合國六排放標準６ｂ階段的汽車，生產日期以機動車合格證的車輛製造日期為準。

汽車股「逆線行駛」；比亞迪（０１２１１）升２﹒４４％，收報２４３﹒４元；吉利汽車

（００１７５）升１﹒９７％，收報９﹒８３元；理想汽車（０２０１５）升３﹒０７％，收報

９９元；長汽（０２３３３）升６﹒０６％，收報９﹒９７元。



＊潤啤、青啤觸牛熊線有望反彈＊



中特估熱炒一輪後有回吐壓力，尤其美國即將公布最新ＣＰＩ數據亦為資金提供出貨藉口。

四大國有銀行走勢基本一致，早前連升三個交易日後，昨日與今日見一定獲利盤湧現。雖然中特

估概念為市場短線熱炒關鍵詞，但本身具中特估色彩股份均屬穩健股份，防守性高，持有作收息

或避險亦非壞事。

美國聯儲局有望於下月開始暫停加息，相對有利人民銀行提供更大的適度寬鬆空間，故內銀

股亦宜吼位部署。目前中特估熱潮預料仍會持續，短線可待回落至２０天線部署，以一成升幅為

初步目標。

此外，受資金輪換影響，內需股連日捱沽，但五一過後內地經濟恢復速度有望加快，早前官

媒《中國證券報》發表評論，預期第二季ＧＤＰ按年增長有望達到７﹒６％，整體內需板塊有望

受惠。目前市場偏好具國企背景股份，潤啤（００２９１）及青啤（００１６８）調整多時已逼

近２５０天線水平，兩股９ＲＳＩ分別為１８及２６，顯示已出現超賣，短線不妨小注博觸底反

彈。（ｈｃ）

