【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒０５億元，買盈富沽理想

《經濟通通訊社１１日專訊》今日恒指高開８０點，報１９８４２點。最高升９２點報

１９８５４點，最低跌１９４點報１９５６７點。恒指收報１９７４３點，跌１８點或

０﹒０９％。

北水全日淨流入２１﹒０５億元，上日淨流出２﹒３５億元。北水淨買入最多的個股依次是

盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最

多的依次是理想汽車（０２０１５）、中國移動（００９４１）、中國海洋石油（００８８３）

。

主板成交９７０﹒９２億元減少１﹒７％。其中港股通成交２６２﹒６億元，佔總成交

２７％。

盈富基金跌０﹒０５％報１９﹒８６元，北水淨買入１３億元；恒生中國企業升０﹒２７％

報６７﹒６６元，北水淨買入５﹒７億元；騰訊控股跌０﹒９７％報３２６﹒４元，北水淨買入

５億元。

理想汽車升１７﹒０７％報１１５﹒９元，北水淨賣出４﹒６億元；中國移動跌０﹒８１％

報６７﹒１元，北水淨賣出３﹒９億元；中國海洋石油跌１﹒０８％報１２﹒８２元，北水淨賣

出３﹒２億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

盈富基金 （０２８００） １３﹒０５

恒生中國企業 （０２８２８） ５﹒７１

騰訊控股 （００７００） ５﹒００

南方恒生科技 （０３０３３） ４﹒０３

藥明生物 （０２２６９） ２﹒４１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



淨賣出最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

理想汽車 （０２０１５） －４﹒６２

中國移動 （００９４１） －３﹒８７

中國海洋石油 （００８８３） －３﹒１９

香港交易所 （００３８８） －１﹒９７

建設銀行 （００９３９） －１﹒８７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

