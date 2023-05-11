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11/05/2023 17:46

【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒０５億元，買盈富沽理想

　　《經濟通通訊社１１日專訊》今日恒指高開８０點，報１９８４２點。最高升９２點報
１９８５４點，最低跌１９４點報１９５６７點。恒指收報１９７４３點，跌１８點或
０﹒０９％。
　　北水全日淨流入２１﹒０５億元，上日淨流出２﹒３５億元。北水淨買入最多的個股依次是
盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最
多的依次是理想汽車（０２０１５）、中國移動（００９４１）、中國海洋石油（００８８３）

　　主板成交９７０﹒９２億元減少１﹒７％。其中港股通成交２６２﹒６億元，佔總成交
２７％。
　　盈富基金跌０﹒０５％報１９﹒８６元，北水淨買入１３億元；恒生中國企業升０﹒２７％
報６７﹒６６元，北水淨買入５﹒７億元；騰訊控股跌０﹒９７％報３２６﹒４元，北水淨買入
５億元。
　　理想汽車升１７﹒０７％報１１５﹒９元，北水淨賣出４﹒６億元；中國移動跌０﹒８１％
報６７﹒１元，北水淨賣出３﹒９億元；中國海洋石油跌１﹒０８％報１２﹒８２元，北水淨賣
出３﹒２億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　　１３﹒０５
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　　５﹒７１
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　５﹒００
　　南方恒生科技　（０３０３３）　　　　　　４﹒０３
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　　２﹒４１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　理想汽車　　　（０２０１５）　　　　　－４﹒６２
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　－３﹒８７
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－３﹒１９
　　香港交易所　　（００３８８）　　　　　－１﹒９７
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－１﹒８７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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