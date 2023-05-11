【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒０５億元，買盈富沽理想

《經濟通通訊社１１日專訊》今日恒指高開８０點，報１９８４２點。最高升９２點報
１９８５４點，最低跌１９４點報１９５６７點。恒指收報１９７４３點，跌１８點或
０﹒０９％。
北水全日淨流入２１﹒０５億元，上日淨流出２﹒３５億元。北水淨買入最多的個股依次是
盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最
多的依次是理想汽車（０２０１５）、中國移動（００９４１）、中國海洋石油（００８８３）
。
主板成交９７０﹒９２億元減少１﹒７％。其中港股通成交２６２﹒６億元，佔總成交
２７％。
盈富基金跌０﹒０５％報１９﹒８６元，北水淨買入１３億元；恒生中國企業升０﹒２７％
報６７﹒６６元，北水淨買入５﹒７億元；騰訊控股跌０﹒９７％報３２６﹒４元，北水淨買入
５億元。
理想汽車升１７﹒０７％報１１５﹒９元，北水淨賣出４﹒６億元；中國移動跌０﹒８１％
報６７﹒１元，北水淨賣出３﹒９億元；中國海洋石油跌１﹒０８％報１２﹒８２元，北水淨賣
出３﹒２億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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盈富基金 （０２８００） １３﹒０５
恒生中國企業 （０２８２８） ５﹒７１
騰訊控股 （００７００） ５﹒００
南方恒生科技 （０３０３３） ４﹒０３
藥明生物 （０２２６９） ２﹒４１
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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理想汽車 （０２０１５） －４﹒６２
中國移動 （００９４１） －３﹒８７
中國海洋石油 （００８８３） －３﹒１９
香港交易所 （００３８８） －１﹒９７
建設銀行 （００９３９） －１﹒８７
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