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11/05/2023 08:43

《神州金融》據報內地銀行下周一起被要求調低存款利率上限

　　《經濟通通訊社１１日專訊》據《路透》引述消息人士稱，中國全國市場利率定價自律機制
日前通知，自下周一（１５日）起，下調銀行「協定存款」及「通知存款」自律上限，具體包括
四大國有銀行自律上限下調３０個基點，其他金融機構自律上限下調５０個基點。
　　目前工行（０１３９８）（滬：６０１３９８）、農行（０１２８８）
（滬：６０１２８８）、中行（０３９８８）（滬：６０１９８８）和建行（００９３９）
（滬：６０１９３９）四大內銀執行的標準是基準利率加４０個基點，其他中小行執行的標準則
為基準利率加６５或７０個基點。
　　此次下調後，國有銀行執行標準改為基準利率加１０個基點；其他金融機構為執行基準利率
加１５或２０個基點不等。消息人士稱，每家銀行具體執行的上限可能不一樣，「我們原來是上
浮６５個基點，現在要求上浮１５個基點，下調幅度都是５０個基點」。另有消息人士稱，此舉
實際影響不大，「協定存款基本都是針對企業對公帳戶的，這方面可能會有些影響」。
　　內媒《２１世紀經濟報道》亦引述消息人士指，相關部門近日下發通知，要求各銀行控制通
知存款、協定存款利率加點上限。對於通知存款利率，國有大行不能超過基準利率０﹒１個百分
點，其他銀行不能超過基準利率０﹒２個百分點。
　　通知存款是活期存款的一種，但利率高於活期，目前主要分為１天和７天兩個期限。據人行
官網，２０１５年１０月２４日發布的金融機構人民幣存款基準利率調整表顯示，１天和７天期
通知存款利率分別為０﹒８％、１﹒３５％。報道指出，目前六大行１天和７天兩個期限的通知
存款掛牌利率均分別為０﹒４５％、１％，協定存款利率為０﹒９％，而活期存款利率為
０﹒２５％。但有大行Ａｐｐ顯示，５月１０日，該行７天期通知存款利率可高達１﹒７５％，
１天期通知存款利率可高達１﹒２５％；另一家大行Ａｐｐ也顯示，５月１０日，該行７天期通
知存款達到一定額度後，利率也可高達１﹒７５％。
　
＊分析指高息協定通知存款欠缺監管＊
　
　　光大證券金融業首席分析師王一峰此前曾發文表示，吸存攬儲競爭激烈，高息協定、通知存
款較為普遍，但管理仍缺位，後續有必要將協定存款、通知存款納入利率自律管理機制，將此等
類活期產品比照活期存款自律上限進行管理。（ｓｌ）

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