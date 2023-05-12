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12/05/2023 12:08

《午市前瞻》氣氛轉淡恒指牛熊線難保，京東健康有機染藍但難炒起

　　《經濟通通訊社１２日專訊》恒生指數半日收報１９７１８，跌２５點或０﹒１３％，主板
成交５８９﹒４６億元。恒生中國企業指數報６７０６，升１１點或０﹒１８％。恒生科技指數
報３９０９，升４６點或１﹒２％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３３２﹒２元，升５﹒８元或１﹒７８％，成交３０﹒８億元；
阿里巴巴－ＳＷ收報８４﹒５５元，升１﹒９元或２﹒３％，成交２４﹒４２億元；美團收報
１３４元，升５﹒５元或４﹒２８％，成交２３﹒７８億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股
、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。
　
＊曾永堅：恒指失２５０天線將試年內低位１８８００＊
　
　　內地宏觀經濟數據差過預期，恒指繼績於２５０天線上下爭持。椽盛資本投資總監曾永堅向
《經濟通通訊社》表示，目前港股面對多項不利因素，包括外資因美國債務上限逼近而審慎入市
，同時內地ＣＰＩ及ＰＰＩ升幅低過預期，影響市場早前對經濟復甦的樂觀預期，外資與北水同
樣轉趨審慎，令港股成交持續下跌。
　　他提到，恒指近期在２５０天線見支持，若能持續守住該線，證明大市仍處於上落市格局，
但若連續一周都未能收高於２５０天線，大市料反覆下試３月低位１８８００，目前在不利因素
包圍下，他認為後市下試１８８００的機會較大。
　
＊網醫行業未受政策利好＊
　
　　恒指公司將於今日收市後公布季檢結果，此前多隻染藍大熱公布首季業績，包括京東健康
（０６６１８）、理想（０２０１５）及普拉達（０１９１３）等，但恒指公司建議容許外國公
司納入恒指成分股諮詢至本月底才完結，故普拉達於今次季檢染藍機會不大。曾永堅分析指，以
股份流通量、成交量及行業代表性而言，京東健康相對較理想有更大機會染藍。
　　他提到，整個京東系業績都好過市場預期，對股價會有一時沖喜作用，但針對京東健康，市
場仍然關注網醫行業整體競爭，以及政策方面仍有限制，會擔心今次業績好表現未必能夠持續，
尤其政策面支持力度不大，市場對京東健康估值很難一時提升，料有較為大機會議繼續反覆下行

　
＊理想績佳沖喜但僅支持技術炒作＊
　
　　另一染藍大熱理想汽車業績同樣令人喜出望外，但曾永堅指業績基數效應較大，而內地新能
源汽車行業同樣面對巨大競爭，各大車企積極搶佔市佔率下，減價戰將難以避免。同時傳統車企
加入新能源車市場，對「造車新勢力」的衝擊更大，毛利勢將受壓，故市場亦擔心理想業績未必
能夠持續，目前業績對股價格而言仍只有沖喜作用。
　　不過他提到，技術上而言，若理想守住１０８元水平，完成建立平台，後市繼續於此水平有
一定支持。（ｈｃ）

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