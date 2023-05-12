《午市前瞻》氣氛轉淡恒指牛熊線難保，京東健康有機染藍但難炒起

《經濟通通訊社１２日專訊》恒生指數半日收報１９７１８，跌２５點或０﹒１３％，主板

成交５８９﹒４６億元。恒生中國企業指數報６７０６，升１１點或０﹒１８％。恒生科技指數

報３９０９，升４６點或１﹒２％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３３２﹒２元，升５﹒８元或１﹒７８％，成交３０﹒８億元；

阿里巴巴－ＳＷ收報８４﹒５５元，升１﹒９元或２﹒３％，成交２４﹒４２億元；美團收報

１３４元，升５﹒５元或４﹒２８％，成交２３﹒７８億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股

、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。



＊曾永堅：恒指失２５０天線將試年內低位１８８００＊



內地宏觀經濟數據差過預期，恒指繼績於２５０天線上下爭持。椽盛資本投資總監曾永堅向

《經濟通通訊社》表示，目前港股面對多項不利因素，包括外資因美國債務上限逼近而審慎入市

，同時內地ＣＰＩ及ＰＰＩ升幅低過預期，影響市場早前對經濟復甦的樂觀預期，外資與北水同

樣轉趨審慎，令港股成交持續下跌。

他提到，恒指近期在２５０天線見支持，若能持續守住該線，證明大市仍處於上落市格局，

但若連續一周都未能收高於２５０天線，大市料反覆下試３月低位１８８００，目前在不利因素

包圍下，他認為後市下試１８８００的機會較大。



＊網醫行業未受政策利好＊



恒指公司將於今日收市後公布季檢結果，此前多隻染藍大熱公布首季業績，包括京東健康

（０６６１８）、理想（０２０１５）及普拉達（０１９１３）等，但恒指公司建議容許外國公

司納入恒指成分股諮詢至本月底才完結，故普拉達於今次季檢染藍機會不大。曾永堅分析指，以

股份流通量、成交量及行業代表性而言，京東健康相對較理想有更大機會染藍。

他提到，整個京東系業績都好過市場預期，對股價會有一時沖喜作用，但針對京東健康，市

場仍然關注網醫行業整體競爭，以及政策方面仍有限制，會擔心今次業績好表現未必能夠持續，

尤其政策面支持力度不大，市場對京東健康估值很難一時提升，料有較為大機會議繼續反覆下行

。



＊理想績佳沖喜但僅支持技術炒作＊



另一染藍大熱理想汽車業績同樣令人喜出望外，但曾永堅指業績基數效應較大，而內地新能

源汽車行業同樣面對巨大競爭，各大車企積極搶佔市佔率下，減價戰將難以避免。同時傳統車企

加入新能源車市場，對「造車新勢力」的衝擊更大，毛利勢將受壓，故市場亦擔心理想業績未必

能夠持續，目前業績對股價格而言仍只有沖喜作用。

不過他提到，技術上而言，若理想守住１０８元水平，完成建立平台，後市繼續於此水平有

一定支持。（ｈｃ）

