【恒大困局】恒汽（７０８）出售養生谷項目予恒大議案獲高票通過

《經濟通通訊社１２日專訊》恒大汽車（００７０８）和其控股股東中國恒大

（０３３３３）早前宣布，恒大汽車擬以２元（人民幣．下同）出售４７個主要為住宅及物業發

展的養生空間項目予中國恒大。

恒大汽車最新公布指，相關議案在今日的股東大會上獲６﹒１１億票投贊成，佔總投票數

９９﹒９９％，只有４０１０票投反對，即０﹒０１％票數。（ａｃ）

