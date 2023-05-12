【恒大困局】恒汽（７０８）出售養生谷項目予恒大議案獲高票通過

《經濟通通訊社１２日專訊》恒大汽車（００７０８）和其控股股東中國恒大
（０３３３３）早前宣布，恒大汽車擬以２元（人民幣．下同）出售４７個主要為住宅及物業發
展的養生空間項目予中國恒大。
恒大汽車最新公布指，相關議案在今日的股東大會上獲６﹒１１億票投贊成，佔總投票數
９９﹒９９％，只有４０１０票投反對，即０﹒０１％票數。（ａｃ）
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