《盤後部署》內地經濟數據遜預期，信義光能９元料為反彈阻力

《經濟通通訊社１６日專訊》恒指今日高開２１２點，報２０１８３，為全日最高位。隔晚

中概股在美股升勢強勁，京東集團（０９６１８）高開４﹒１８％，報１４７元；百度

（０９８８８）高開３﹒０６％，報１２４﹒６元；騰訊（００７００）高開２﹒０５％，報

３４８元；嗶哩嗶哩（０９６２６）高開４﹒６５％，報１５３﹒１元。

恒指開市初段維持升勢，傳蘋果６月推出ＡＲ╱ＶＲ頭戴裝置，相關概念股造好，高偉電子

（０１４１５）曾漲逾１１％，獲大行調升評級的舜宇（０２３８２）曾升逾３％。恒指半日升

７８點，報２００４９。

然而，內地「三頭馬車」數據表現遜於預期，港股缺乏上升動力，走勢逐步轉弱。此外，部

分內房股午後跌幅擴大，碧桂園（０２００７）一度挫逾５％，與同系的碧桂園服務

（０６０９８）雙雙下跌，中海外（００６８８）、潤地（０１１０９）等國營房企無一倖免。

內需股同樣下跌，潤啤（００２９１）上日升４﹒６３％，今日有所回吐，康師傅

（００３２２）曾跌逾２％。

恒指繼續受制於兩萬點關口，全日收報１９９７８，升７點，主板成交７８３﹒９億元。國

企指數報６７８９，升９點。恒生科技指數報３９５８，升３２點或升０﹒８３％。

內地股市方面，上證綜合指數報３２９０，跌１９點或跌０﹒６０％，成交３８５３﹒８６

億元人民幣；深證成份指數報１１０９９，跌７９點或跌０﹒７１％，成交２１２７﹒５７億元

人民幣。



＊京東升４％領漲科指＊



科技股收市靠穩。京東集團升４﹒０４％，報１４６﹒８元；百度升２﹒８１％，報

１２４﹒３元；騰訊升１﹒１１％，報３４４﹒８元；美團（０３６９０）升０﹒８１％，報

１３７﹒４元。

內房股普遍走低。碧桂園跌５％，報１﹒７１元，為表現最差藍籌股；碧桂園服務跌

１﹒９８％，報１０﹒９元；中海外跌１﹒７４％，報１９﹒１６元；潤地跌０﹒２９％，報

３４﹒１５元。

體品股方面，李寧（０２３３１）跌２﹒３３％，報５０﹒３元；申洲國際（０２３１３）

跌１﹒６２％，報６６﹒９元；安踏體育（０２０２０）跌１﹒２５％，報９１元。啤酒股方面

，潤啤跌２﹒３９％，報５５﹒２元；青啤（００１６８）跌１﹒３７％，報７５﹒８元；百威

亞太（０１８７６）跌１﹒１７％，報２１﹒１５元。



＊信義光能連升兩日＊



信義光能為全日表現最佳藍籌股，收市升５﹒３３％，報８﹒３元，該股成交約２０４８萬

股，涉資１﹒６９億元，盤中高見８﹒３８元，最低見７﹒９４元。

在日線圖上，信義光能自從４月３日微升０﹒６４％後反覆下跌，更曾經失守８元的重要支

持位。可幸股價上日反彈３﹒４１％，今日再以大陽燭收市，並且成功升破１０天線，在信義系

股份之中表現較佳。不過，暫時未見與光伏行業相關的利好消息，信義光能料在１００天線（目

前為９元）有較大阻力。無貨者可趁目前升勢買入，目標９元，失守７﹒５元止蝕。（ｅｒ）

