【聚焦人幣】人幣即期收跌３０９點曾失７﹒０４，刷逾５個半月低

《經濟通通訊社１８日專訊》人民幣中間價今日逼近７算關，人民幣兌一美元即期匯率

（ＣＮＹ）今早小幅低開３點子後，隨即跌穿７關，盤中更一度低見７﹒０４９０，逼近

７﹒０５關，收盤仍大跌３０９點子，報７﹒０２９４，六連跌，刷自２０２２年１２月２日以

來逾５個半月新低。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌３５２點子，報７﹒０４６２，進一步失守７﹒０４關。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒９９６７，較上個交易日大跌２１９點子，兩連跌，刷自

去年１２月７日以來５個半月新低，上個交易日報６﹒９７４８。



＊瑞穗看好中國經濟增長，預計人民幣不會跌至７﹒３元＊



瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰認為，Ｇ７峰會後美國對中國高科技行業的投資限制風險及

賣出人民幣╱買入港元的股息流放大了人民幣看跌傾向；但中國經濟增長仍將優於其他主要經濟

體，預計人民幣不會跌至２０２２年的低位（７﹒３元一線）。

渣打銀行中國宏觀策略主管Ｂｅｃｋｙ Ｌｉｕ表示，受制於利差因素並臨近分紅購匯季，

人民幣破７後仍面臨貶值壓力，另外未來幾個月中國出口恐將惡化，也削弱了市場情緒。

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