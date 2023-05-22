【連環爆雷】美國銀行業存款連續第３周減少並創近２年來最低水平

《經濟通通訊社２２日專訊》美國聯儲局上周五（１９日）公布的數據顯示，截至５月１０

日當周，經季節性因素調整後的商業銀行存款減少２６４億美元，至１７﹒１萬億美元，是連續

第３周下降，創近２年來最低水平。

未經調整的存款下滑５７０億美元，前一周增加６６５億美元。下降主要集中在大型銀行，

原因是客戶繼續轉向貨幣市場基金以求更高回報。（ｊｆ）

