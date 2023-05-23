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即市新聞

23/05/2023 07:48

《日出而作》美股個別發展，道指跌１４０點，美光收挫３％

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　　（點）　　　　　（％）　
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　　紐約道瓊斯　　　３３２８６﹒５８　跌　－１４０﹒０５　－０﹒４２％
　　標普５００　　　　４１９２﹒６３　升　　　　０﹒６５　　０﹒０２％
　　納斯達克　　　　１２７２０﹒７８　升　　　６２﹒８８　　０﹒５０％
　　倫敦富時１００　　７７７０﹒９９　升　　　１４﹒１２　　０﹒１８％
　　法蘭克福ＤＡＸ　１６２２３﹒９９　跌　　－５１﹒３９　－０﹒３２％
　　巴黎ＣＡＣ４０　　７４７８﹒１６　跌　　－１３﹒８０　－０﹒１８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　＊香港時間０７：４５ａｍ　美元兌日圓報１３８﹒６８，歐元兌美元報１﹒０８０９
　
　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　陸控（０６６２３）第一季盈利６﹒７億人幣跌８７﹒３％　　　　　
　　金融壹賬通（０６６３８）首季虧損降至１億人幣　　　　　　　　　
　　高陽科技（００８１８）建議分拆兆訊恒達滬上市，料收益２﹒６億元
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　渣打（０２８８８）倫敦再回購５３﹒６萬股，涉資３３９０萬元　　
　　滙控（００００５）港英共斥３億元回購５０３萬股　　　　　　　　
　　智雲健康（０９９５５）高級管理層個多月來增持逾７２萬股　　　　
　　瑞斯康（０１６７９）折讓１１％配股，淨籌１７５２萬元還債　　　
　　友聯教育租賃（０１５６３）折讓１７％配股淨籌約５億元　　　　　
　　望塵科技（０２４５８）核數師羅兵咸退任，建議德勤接任　　　　　
　　時富金融（００５１０）執董及營運總裁張威廉辭任，陳青雲接任　　
　　中國安儲能源（０２３９９）發換股債，籌２６２１萬元　　　　　　
　　恒安國際（０１０４４）核准超短融悉數發行，籌５０億人幣　　　　
　　華音國際（００９８９）配售１﹒５億元換股債協議失效　　　　　　
　　北京體育文化（０１８０３）附屬獲１億人幣冰雪運動館設備採購合同
　　賽生藥業（０６６００）非執行董事石岑辭任，不尋連任　　　　　　
　　寶沙發展（０１０６９）執行董事王岳缺席６個月，職務被撤任　　　
　　恒富控股（００６４３）獨立非執董王添梓辭任，昨起生效　　　　　
　　中環控股（０１７３５）７﹒８億元購買５條定製光伏電池生產線　　
　　富匯國際（０１０３４）獨董梁家榮獲委１０日辭任，委２人任董事　
　　新絲路文旅（００４７２）控股股東新華聯文旅獲法院啟動預重整　　
　　中軟國際（００３５４）４決議案不獲通過，獨董曾之杰未能連任　　
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　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　君實生物（０１８７７）醫乳腺癌產品上市申請獲受理　
　　鄭煤機（００５６４）申請流動資金貸款１４億元人幣　
　　水發興業能源（００７５０）執董劉紅維調任非執董　　
　　佐力小貸（０６８６６）通過湖州市綠色小貸試點驗收　
　　紅星美凱龍（０１５２８）建議收購，廈門建發獲得批准
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　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　醫渡（０２１５８）聯屬中標臨床試驗機構評價數據平台建設項目　
　　浦林成山（０１８０９）委黃曉磊任首席財務官　　　　　　　　　
　　雅居樂（０３３８３）獲滙豐協調，累獲融資逾８２億元　　　　　
　　恒鼎實業（０１３９３）洪興煤礦發生意外，料影響生產　　　　　
　　快手（０１０２４）首季虧損收窄，獲三行跟進，富瑞、滙證升目標
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　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　官媒稱預計未來一段時間ＬＰＲ大概率仍維持不變　　
　　首４月中國對外非金融直投４２２億美元增１７﹒６％
　　５月共８６個國產網絡遊戲獲批，騰訊、網易有份　　
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　　　　　　　　　　　《國金頭條》　
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　　華府重啟債限談判，投資者疑慮未消，道指挫１４０點
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　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　麥卡錫稱與拜登會談富有成效，但尚未達成債限協議
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　　　　　　　　《其他消息》　
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　　日股ＭＰＦ冠軍基金漲１４％，罕有晉５強
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