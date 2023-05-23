《日出而作》美股個別發展，道指跌１４０點，美光收挫３％

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



（點） （點） （％）

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紐約道瓊斯 ３３２８６﹒５８ 跌 －１４０﹒０５ －０﹒４２％

標普５００ ４１９２﹒６３ 升 ０﹒６５ ０﹒０２％

納斯達克 １２７２０﹒７８ 升 ６２﹒８８ ０﹒５０％

倫敦富時１００ ７７７０﹒９９ 升 １４﹒１２ ０﹒１８％

法蘭克福ＤＡＸ １６２２３﹒９９ 跌 －５１﹒３９ －０﹒３２％

巴黎ＣＡＣ４０ ７４７８﹒１６ 跌 －１３﹒８０ －０﹒１８％

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＊香港時間０７：４５ａｍ 美元兌日圓報１３８﹒６８，歐元兌美元報１﹒０８０９



《公司業績》

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陸控（０６６２３）第一季盈利６﹒７億人幣跌８７﹒３％

金融壹賬通（０６６３８）首季虧損降至１億人幣

高陽科技（００８１８）建議分拆兆訊恒達滬上市，料收益２﹒６億元

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《公司資訊》

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渣打（０２８８８）倫敦再回購５３﹒６萬股，涉資３３９０萬元

滙控（００００５）港英共斥３億元回購５０３萬股

智雲健康（０９９５５）高級管理層個多月來增持逾７２萬股

瑞斯康（０１６７９）折讓１１％配股，淨籌１７５２萬元還債

友聯教育租賃（０１５６３）折讓１７％配股淨籌約５億元

望塵科技（０２４５８）核數師羅兵咸退任，建議德勤接任

時富金融（００５１０）執董及營運總裁張威廉辭任，陳青雲接任

中國安儲能源（０２３９９）發換股債，籌２６２１萬元

恒安國際（０１０４４）核准超短融悉數發行，籌５０億人幣

華音國際（００９８９）配售１﹒５億元換股債協議失效

北京體育文化（０１８０３）附屬獲１億人幣冰雪運動館設備採購合同

賽生藥業（０６６００）非執行董事石岑辭任，不尋連任

寶沙發展（０１０６９）執行董事王岳缺席６個月，職務被撤任

恒富控股（００６４３）獨立非執董王添梓辭任，昨起生效

中環控股（０１７３５）７﹒８億元購買５條定製光伏電池生產線

富匯國際（０１０３４）獨董梁家榮獲委１０日辭任，委２人任董事

新絲路文旅（００４７２）控股股東新華聯文旅獲法院啟動預重整

中軟國際（００３５４）４決議案不獲通過，獨董曾之杰未能連任

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《國企紅籌》

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君實生物（０１８７７）醫乳腺癌產品上市申請獲受理

鄭煤機（００５６４）申請流動資金貸款１４億元人幣

水發興業能源（００７５０）執董劉紅維調任非執董

佐力小貸（０６８６６）通過湖州市綠色小貸試點驗收

紅星美凱龍（０１５２８）建議收購，廈門建發獲得批准

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《神州民企》

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醫渡（０２１５８）聯屬中標臨床試驗機構評價數據平台建設項目

浦林成山（０１８０９）委黃曉磊任首席財務官

雅居樂（０３３８３）獲滙豐協調，累獲融資逾８２億元

恒鼎實業（０１３９３）洪興煤礦發生意外，料影響生產

快手（０１０２４）首季虧損收窄，獲三行跟進，富瑞、滙證升目標

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《中國要聞》

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官媒稱預計未來一段時間ＬＰＲ大概率仍維持不變

首４月中國對外非金融直投４２２億美元增１７﹒６％

５月共８６個國產網絡遊戲獲批，騰訊、網易有份

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《國金頭條》

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華府重啟債限談判，投資者疑慮未消，道指挫１４０點

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《外圍經濟》

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麥卡錫稱與拜登會談富有成效，但尚未達成債限協議

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《其他消息》

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日股ＭＰＦ冠軍基金漲１４％，罕有晉５強

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