《真知灼見－溫灼培》紐元息率５﹒５％吸引嗎？

《真知灼見》紐央行於周三（２４日）議息會後如預期宣布加息２５基點，把其官方息率推

上５﹒５％水平，成為七大貨幣中最高息貨幣。在其聲明中，紐央行指必須維持高息水平一段長

時間，甚至要維持到明年中，以確保通脹能跌返回該行定下的１％－３％目標水平。在整個聲明

裏，紐央行一直在強調要保持高息但卻沒有提出要進一步加息。而值得留意是，紐央行還一直在

強調不想對就業帶來負面影響。這一切使市場更加相信紐央行的加息周期可能已見頂。鑑於紐西

蘭的年通脹率並不低，首季高企６﹒７％，所以先前市場曾預期紐央行要加息至５﹒７５％才見

頂，現在息率可能提前見頂，解釋了於周三議息會後紐元匯價急跌至靠近６１美仙的主因。



＊紐元前景充滿不確定性＊



紐元匯價雖低，息率亦具優勢。但其未來所面對的不確定性也不少。首先，如美國有機會再

加息，紐元息率優勢將不再存在，始終兩者息率差距只有２５基點，所以美國加息周期是否完結

對紐元後向相當重要。其次，當地今年１０月份將要舉行大選，一旦新政府上台，對其最大出口

市場中國的政治取態如何將又會帶來變數。最後當地去年第四季ＧＤＰ按季已見下跌０﹒６％。

今年第一季由於紐西蘭最大城市奧克蘭受到嚴重水災破壞（第二季更要面對地震破壞），市場料

當地第一季ＧＤＰ按季比將只有微弱０﹒２％增長。至於實際情況如何待６月１４日數字公布後

將自有分曉。當然，基於環球經濟進入第二季也已呈現放緩情況，對作為商品出口國的紐西蘭同

為不利。

今早（２５日）於亞洲早市，紐元技術上已跌穿其６１美仙的重要支持報６０﹒９１美仙。

基於紐元前景變數多，其息率雖高但仍宜靜觀其變。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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