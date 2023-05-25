《思前想後－郭思治》後市試底機會較高，任何中短線部署不宜過勇

《思前想後》大市已正式步入５月份之下旬，即本月期指之轉倉及結算等相關活動將漸主導

大局，而直到執筆一刻止計，本月大市之形態仍暫屬先高而後低，恒指暫是由８日之高位

２０３２１點跌至２４日之低位１９０４６點，即月內之波幅暫為１２７５點，首先，以本月之

高低位是相隔１３個交易日計，技術上該已符合最低之慣性要求，但以１２７５點之波幅計則仍

稍感不足，故在本月底前，大市仍可能會再進一步擴闊月內之波幅，由於月來大市之交投持續偏

疏，故在動力不足之下，短期後市似乎試底之機會稍高，前文已說，一旦恒指正式跌穿及跌離

２５０天線（約在１９６８７點左近），其時較具防守性之支持據點將退守至今年３月２０日之

低位１８８２９點，此乃今年暫時之低位，一旦再有失，即表示自今年１月２７日高位

２２７００點開始之下跌，技術上不但仍在延續中，且亦初呈浪低於浪之弱態，其時恒指可能會

往下尋前熊市三期之右腳。



＊有機會跌穿１８８２９點，下尋前熊市三期右腳＊



前熊市三期是由２０２１年２月１８日高位３１１８３點開始下跌，至２０２２年１０月

３１日低位１４５９７點止計，累積之總跌幅為１５６８６點，其後出現報復式反彈，大市在買

盤追捧下急步反彈至今年１月２７日之高位２２７００點，即恒指累積之升幅為８１０３點，相

對前跌幅為１５６８６點計，即大市已反彈跌幅之５１﹒６０％，由於高台買盤不繼，故整個大

市卒反覆回落至３月２０日之低位１８８２９點，即恒指共回調３８７１點，相對８１０３點之

升幅計，即恒指共回調升幅之４７％，而直到目前一刻止計，大市仍持續反覆於１８８２９點至

２２７００點之間。

從上述資料看，去年１０月３１日低位１４５９７點該是整個熊市三期之低位，亦即是整個

跌浪之左腳，至於另一個低位暫為今年３月２０日之１８８２９點，由於兩個低位相距達

４２３２點，技術上之距離似有點過闊，故１８８２９點或不屬前跌浪之右腳，如推論無誤，則

大市仍會候機再進一步往下尋前跌浪之右腳，即是說，恒指最終仍有機會跌穿１８８２９點，故

目前任何中短線之部署均不宜操之過急及過勇，至於持貨偏重者最好是做好個人之風險管理。《

香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

