【企業盈警】乙德投資（６１８２）料全年盈轉虧最多２５００萬元

《經濟通通訊社２５日專訊》乙德投資（０６１８２）公布，預期截至３月３１日止年度虧
損介乎２０００萬至２５００萬元，去年度純利約１３７０萬元。
該集團指，轉盈為虧主因過往年度的兩個主要石膏磚項目已處於竣工的最後階段，以及該年
度獲授予項目的合約金額減少，導致收益顯著減少，以及若干供應及安裝項目進度延誤。
該集團預期於６月下旬公布業績。（ｗｈ）
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
|財經熱話25/05/2023
【虛幣世界】美官員對加息存在分歧，比特幣跌穿26500美元
|財經熱話24/05/2023
【小米業績】小米首季虧轉盈賺42億人幣 經調整利潤升13%
|中國故事24/05/2023
《神州經脈》滬綜指四個月低 人幣即期止跌 美國芯片禁令擬再擴
|財經熱話24/05/2023
澳門疫情再起濠賭股全線急挫 大行仍唱好可趁機買入？
|生財有道24/05/2023
【高息定存】港元定存4厘比拼 3個月息王達4.2厘！
|香港要聞24/05/2023
李夏茵:新冠疫情已達高峰，料個案逐步減少
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰