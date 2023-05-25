【企業盈警】乙德投資（６１８２）料全年盈轉虧最多２５００萬元

《經濟通通訊社２５日專訊》乙德投資（０６１８２）公布，預期截至３月３１日止年度虧

損介乎２０００萬至２５００萬元，去年度純利約１３７０萬元。

該集團指，轉盈為虧主因過往年度的兩個主要石膏磚項目已處於竣工的最後階段，以及該年

度獲授予項目的合約金額減少，導致收益顯著減少，以及若干供應及安裝項目進度延誤。

該集團預期於６月下旬公布業績。（ｗｈ）

