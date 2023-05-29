【北水炒Ｄ乜】淨流出１８﹒３１億元，買美團沽騰訊

《經濟通通訊社２９日專訊》今日恒指高開８０點，報１８８２７點。最高升１３２點報

１８８７９點，最低跌２２９點報１８５１７點。恒指收報１８５５１點，跌１９５點或

１﹒０４％。

北水全日淨流出１８﹒３１億元，上日淨流入７２﹒０５億元。北水淨買入最多的個股依次

是美團（０３６９０）、兗礦能源（０１１７１）、中芯國際（００９８１）；淨賣出最多的依

次是騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）、中國移動（００９４１）。

主板成交１１０４﹒８３億元減少４﹒４％。其中港股通成交３１４﹒５億元，佔總成交

２８﹒５％。



＊摩通予美團「增持」及１９０元目標＊



摩根大通發表研究報告表示，未來數季美團的到店業務前景為該行相關的關鍵長期預測帶來

不確定性，即是料２０２２年至２０２５年的收入年複合增長率達２５％等預測，因為其今年第

二季的收入增長或顯著優於該行的年複合增長率預測，但其毛利率或低於２０２５年的預測，予

目標價１９０元及「增持」評級。

該行表示，投資者對到店業務的盈利長期風險相關擔憂過度，或市場因素已經大幅壓縮美團

的估值，認為美團的股價具有吸引力。

美團跌８﹒１％報１１５﹒８元，北水淨買入７﹒２億元；兗礦能源跌８﹒４％報

２２﹒３５元，北水淨買入１﹒２億元；中芯國際升２﹒７７％報２０元，北水淨買入１億元。

騰訊控股跌２﹒８５％報３１３﹒２元，北水淨賣出８﹒７億元；建設銀行升０﹒５９％報

５﹒１２元，北水淨賣出３億元；中國移動跌０﹒６２％報６４元，北水淨賣出２﹒２億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） ７﹒１５

兗礦能源 （０１１７１） １﹒２４

中芯國際 （００９８１） １﹒０４

恒生中國企業 （０２８２８） １﹒０１

中國石油化工股份 （００３８６） ０﹒４３

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －８﹒７３

建設銀行 （００９３９） －２﹒９８

中國移動 （００９４１） －２﹒１９

快手 （０１０２４） －２﹒１０

中國海洋石油 （００８８３） －１﹒６４

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