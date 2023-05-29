《美元走勢－羅明立》美元有機會延續反彈勢頭

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １４０﹒３２ １４０﹒６３ １４０﹒３１

歐元╱美元 １﹒０７３５ １﹒０７４２ １﹒０７１６

英鎊╱美元 １﹒２３６６ １﹒２３７０ １﹒２３３５

美元╱瑞郎 ０﹒９０４２ ０﹒９０３８ ０﹒９０６０

美元╱港元 ７﹒８４９６ ７﹒８４９８ ７﹒８４７８

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《美元走勢》在美國政府觸及債務上限之日即將到來前，美國總統拜登和國會共和黨領袖、

眾議院議長麥卡錫終於就提高聯邦政府的債務上限達成原則性協定。雙方在上周六（２７日）同

意將債務上限提高兩年，以免出現債務違約，但仍需經過國會審批通過方可。

就在兩黨糾纏於政治角力時，美國通脹出現重新抬頭的跡象，消費者支出再度加速。４月個

人消費支出按月上升０﹒８％，４月ＰＣＥ物價指數按年上升４﹒４％，核心ＰＣＥ物價指數按

年上升４﹒７％，升幅均超過市場預期。與此同時，４月耐用品訂單量意外上升，按月增長

１﹒１％，有效印證美國市場消費力度的增加。通脹數據超預期上升，暗示美聯儲局仍未能輕言

停止收緊貨幣政策。市場最新預期美聯儲局或將在６月和７月繼續加息。美元受雙重利好帶動，

延續近期強勢，美元指數一度上揚至１０４﹒３０上方。

另一邊，歐洲央行主要決策者對歐元區通脹的未來路徑發出了不同的聲音，首席經濟學家連

恩上周五（２６日）淡化了對核心通脹的擔憂，稱歐洲央行在未來幾個月制定政策利率時似乎有

更多不確定性。歐洲最大經濟體德國的一季度ＧＤＰ按季下跌０﹒３％，連續兩個季度下跌，經

濟陷入衰退，也阻礙了歐洲央行繼續緊縮政策的動力。

英國４月ＣＰＩ按年上升８﹒７％，核心ＣＰＩ按年上升６﹒８％，均超出市場預期，英倫

銀行可能需要繼續加息，市場最新預期終端利率可能需要到６％以上才能有效遏抑通脹。市場現

時預期美國提高債務上限談判可以在實際違約前通過，並且經濟數據亦同步走強，利好美元，美

元有機會延續反彈勢頭。建議短期內可以買入美元，賣出非美貨幣。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 １﹒０７５０ １﹒０６５０ １﹒０７８０

美元兌日圓 賣出日圓 １４０﹒３０ １４１﹒８０ １３９﹒８０

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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