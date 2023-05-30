《盤後部署》恒指終止過去四連跌，東方海外可候至８５元吸納

《經濟通通訊社３０日專訊》恒指今日高開２３點，報１８５７４。阿里巴巴
（０９９８８）高開１﹒４１％，報７８﹒９元；中芯（００９８１）高開１﹒５％，報
２０﹒３元；比亞迪（０１２１１）擊敗Ｔｅｓｌａ，奪得印尼最大出租車運營商採購訂單，股
價高開１﹒３９％，報２３３元。
恒指開市初段升勢不算強勁，半個多小時後由升轉跌，之後跌幅更逐步擴大，半日跌１８１
點，報１８３６９。午後重磅科技股走勢維持平淡，可幸百度（０９８８８）、快手
（０１０２４）等上升，內房股龍湖（００９６０）曾跌逾４％，惟其後跌幅收窄。恒指跌勢稍
為喘定，跌至１８３６９後逐步收復失地，臨近收市都能夠回升，最終結束過去四個交易日的跌
勢。
恒指全日收報１８５９５，升４４點或升０﹒２４％，主板成交９４５﹒４２億元。國企指
數報６２８３，升３２點或升０﹒５２％。恒生科技指數報３７０２，升５４點或升１﹒５０％
。
內地股市方面，上證綜合指數報３２２４，升２點或升０﹒０９％，成交３７６６﹒２３億
元人民幣；深證成份指數報１０８６９，升４７點或升０﹒４４％，成交２４６４﹒７５億元人
民幣。
＊快手漲逾６％為表現最佳科指股＊
科技股方面，快手升６﹒４５％，報５４﹒５元，為全日表現最佳的科指股；百度升
３﹒３４％，報１２３﹒７元；即將公布業績的嗶哩嗶哩（０９６２６）升１﹒６７％，報
１３４元；阿里巴巴則升１﹒２９％，報７８﹒８元。
汽車股造好。比亞迪升２﹒１８％，報２３４﹒８元；小鵬汽車（０９８６８）升
２﹒６２％，報３１﹒３５元；理想汽車（０２０１５）升１﹒０８％，報１１２元；吉利汽車
（００１７５）升０﹒６５％，報９﹒２４元。
濠賭股同樣上揚。銀娛（０００２７）升２﹒１４％，報５０﹒２元；金沙（０１９２８）
升２﹒３９％，報２５﹒７５元；新濠（００２００）升１﹒１２％，報７﹒２４元；永利澳門
（０１１２８）升２﹒３８％，報６﹒８９元。
＊東方海外跌至嚴重超賣＊
波羅的海乾散貨指數上周累計跌１４﹒１４％，今日再跌３﹒５４％，今個月暫時跌
２５﹒６３％。航運價格持續走弱，航運股不斷受壓。其中，東方海外（００３１６）為表現最
差藍籌股，全日跌５﹒２２％，報９８元，該股成交約１７１萬股，涉資１﹒６９億元，盤中高
見１０３﹒９元，最低見９６﹒６元。
值得留意，東方海外已由４月２０日高位１３７﹒０３元持續回調，直至今日低位９６﹒６
元，累計跌幅達２９﹒５％。股價不但繼續受制於１０及２０天線，而且連續三日收低於１００
天線，更正補回３月２２日至３月２３日之間的上升裂口。儘管９日ＲＳＩ跌至１９，意味股價
已達至嚴重超賣水平，惟航運價格未有反彈跡象，相信東方海外亦會繼續回調。
部署方面，８５元為東方海外較重要的支持位，該位為今年１月下旬至３月中旬的橫行區底
部，無貨者可考慮於９０元以下分段吸納，反彈目標１０５元，失守７６元則止蝕。（ｅｒ）
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