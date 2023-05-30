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30/05/2023 16:32

《盤後部署》恒指終止過去四連跌，東方海外可候至８５元吸納

　　《經濟通通訊社３０日專訊》恒指今日高開２３點，報１８５７４。阿里巴巴
（０９９８８）高開１﹒４１％，報７８﹒９元；中芯（００９８１）高開１﹒５％，報
２０﹒３元；比亞迪（０１２１１）擊敗Ｔｅｓｌａ，奪得印尼最大出租車運營商採購訂單，股
價高開１﹒３９％，報２３３元。
　　恒指開市初段升勢不算強勁，半個多小時後由升轉跌，之後跌幅更逐步擴大，半日跌１８１
點，報１８３６９。午後重磅科技股走勢維持平淡，可幸百度（０９８８８）、快手
（０１０２４）等上升，內房股龍湖（００９６０）曾跌逾４％，惟其後跌幅收窄。恒指跌勢稍
為喘定，跌至１８３６９後逐步收復失地，臨近收市都能夠回升，最終結束過去四個交易日的跌
勢。
　　恒指全日收報１８５９５，升４４點或升０﹒２４％，主板成交９４５﹒４２億元。國企指
數報６２８３，升３２點或升０﹒５２％。恒生科技指數報３７０２，升５４點或升１﹒５０％

　　內地股市方面，上證綜合指數報３２２４，升２點或升０﹒０９％，成交３７６６﹒２３億
元人民幣；深證成份指數報１０８６９，升４７點或升０﹒４４％，成交２４６４﹒７５億元人
民幣。
　
＊快手漲逾６％為表現最佳科指股＊
　
　　科技股方面，快手升６﹒４５％，報５４﹒５元，為全日表現最佳的科指股；百度升
３﹒３４％，報１２３﹒７元；即將公布業績的嗶哩嗶哩（０９６２６）升１﹒６７％，報
１３４元；阿里巴巴則升１﹒２９％，報７８﹒８元。
　　汽車股造好。比亞迪升２﹒１８％，報２３４﹒８元；小鵬汽車（０９８６８）升
２﹒６２％，報３１﹒３５元；理想汽車（０２０１５）升１﹒０８％，報１１２元；吉利汽車
（００１７５）升０﹒６５％，報９﹒２４元。
　　濠賭股同樣上揚。銀娛（０００２７）升２﹒１４％，報５０﹒２元；金沙（０１９２８）
升２﹒３９％，報２５﹒７５元；新濠（００２００）升１﹒１２％，報７﹒２４元；永利澳門
（０１１２８）升２﹒３８％，報６﹒８９元。
　
＊東方海外跌至嚴重超賣＊
　
　　波羅的海乾散貨指數上周累計跌１４﹒１４％，今日再跌３﹒５４％，今個月暫時跌
２５﹒６３％。航運價格持續走弱，航運股不斷受壓。其中，東方海外（００３１６）為表現最
差藍籌股，全日跌５﹒２２％，報９８元，該股成交約１７１萬股，涉資１﹒６９億元，盤中高
見１０３﹒９元，最低見９６﹒６元。
　　值得留意，東方海外已由４月２０日高位１３７﹒０３元持續回調，直至今日低位９６﹒６
元，累計跌幅達２９﹒５％。股價不但繼續受制於１０及２０天線，而且連續三日收低於１００
天線，更正補回３月２２日至３月２３日之間的上升裂口。儘管９日ＲＳＩ跌至１９，意味股價
已達至嚴重超賣水平，惟航運價格未有反彈跡象，相信東方海外亦會繼續回調。
　　部署方面，８５元為東方海外較重要的支持位，該位為今年１月下旬至３月中旬的橫行區底
部，無貨者可考慮於９０元以下分段吸納，反彈目標１０５元，失守７６元則止蝕。（ｅｒ）

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