【企業盈警】華新手袋料全年純利最多跌８２﹒５％至７００萬元

《經濟通通訊社３１日專訊》華新手袋（０２６８３）公布，料截至２０２３年３月３１日
止年度，將錄得公司擁有人應佔純利介乎約７００萬元至１１００萬元，去年同期則為４０００
萬元，按年跌７２﹒５％至８２﹒５％。
集團指，純利減少主要歸因於收益按年減少約２８％至４﹒４７億元，以及因東南亞激烈的
定價競爭令毛利和毛利率減少。（ｈｐ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
|中國故事31/05/2023
《神州經脈》官方PMI遜預期 滬指5月挫3% 外資高層紛訪華
|財經熱話31/05/2023
【月結－中特估．值】中特估趁低吸納？專家詳談ATM部署策略！
|財經熱話31/05/2023
【月結－債限風波】債限問題影響短暫 恒指宜守穩萬八關
|財經熱話31/05/2023
領展受供股影響分派大減股價曾插6% 大摩仍看62元可趁低吸？
|香港要聞31/05/2023
城巴新巴7月1日起合併，城巴新標誌曝光
|香港要聞31/05/2023
康文署研引入大灣區等境外救生員
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰