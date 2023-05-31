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31/05/2023 17:17

【企業盈警】華新手袋料全年純利最多跌８２﹒５％至７００萬元

　　《經濟通通訊社３１日專訊》華新手袋（０２６８３）公布，料截至２０２３年３月３１日
止年度，將錄得公司擁有人應佔純利介乎約７００萬元至１１００萬元，去年同期則為４０００
萬元，按年跌７２﹒５％至８２﹒５％。
　　集團指，純利減少主要歸因於收益按年減少約２８％至４﹒４７億元，以及因東南亞激烈的
定價競爭令毛利和毛利率減少。（ｈｐ）

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