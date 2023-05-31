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即市新聞

31/05/2023 15:10

《美元走勢－羅明立》歐美基本面此消彼長，美元強勢得以持續

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３９﹒３９　１３９﹒９２　１３９﹒３１
　　歐元╱美元　１﹒０６８８　１﹒０７３６　１﹒０６７９
　　英鎊╱美元　１﹒２３８３　１﹒２４２６　１﹒２３７５
　　美元╱瑞郎　０﹒９０９０　０﹒９０９３　０﹒９０５６
　　美元╱港元　７﹒８３２３　７﹒８３８０　７﹒８３０５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國長周末假期後，美匯指數略為調整，但守住１０天平均線的１０３﹒８０
。總統拜登和共和黨籍眾議長麥卡錫均預計，提高債務上限的協議將可獲得足夠的票數通過。美
國４諮商會消費者信心指數由１０１﹒３向上修正至１０３﹒７，５月的數字為１０２﹒３，高
於預期。近期美國的經濟數據有所反彈，歐洲方面卻繼續走低。昨日（３０日）歐元區５月經濟
景氣指數跌至９６﹒５，工業景氣及服務業景氣指數亦繼續下滑，而且差過預期。基本面此消彼
長，美元強勢得以持續。
　　經濟表現良好加上債務上限問題得到解決，美聯儲局可能將焦點放回通脹上面，貨幣政策放
鬆的機會將減少，周五（２日）的就業數據將影響美元能否進一步反彈，未來兩日匯市估計會窄
幅上落。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　賣出歐元　１﹒０７３０　１﹒０６３０　１﹒０７７０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　賣出澳元　０﹒６５３０　０﹒６４３０　０﹒６５８０
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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