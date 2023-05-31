《美元走勢－羅明立》歐美基本面此消彼長，美元強勢得以持續

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３９﹒３９ １３９﹒９２ １３９﹒３１

歐元╱美元 １﹒０６８８ １﹒０７３６ １﹒０６７９

英鎊╱美元 １﹒２３８３ １﹒２４２６ １﹒２３７５

美元╱瑞郎 ０﹒９０９０ ０﹒９０９３ ０﹒９０５６

美元╱港元 ７﹒８３２３ ７﹒８３８０ ７﹒８３０５

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《美元走勢》美國長周末假期後，美匯指數略為調整，但守住１０天平均線的１０３﹒８０

。總統拜登和共和黨籍眾議長麥卡錫均預計，提高債務上限的協議將可獲得足夠的票數通過。美

國４諮商會消費者信心指數由１０１﹒３向上修正至１０３﹒７，５月的數字為１０２﹒３，高

於預期。近期美國的經濟數據有所反彈，歐洲方面卻繼續走低。昨日（３０日）歐元區５月經濟

景氣指數跌至９６﹒５，工業景氣及服務業景氣指數亦繼續下滑，而且差過預期。基本面此消彼

長，美元強勢得以持續。

經濟表現良好加上債務上限問題得到解決，美聯儲局可能將焦點放回通脹上面，貨幣政策放

鬆的機會將減少，周五（２日）的就業數據將影響美元能否進一步反彈，未來兩日匯市估計會窄

幅上落。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 １﹒０７３０ １﹒０６３０ １﹒０７７０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 賣出澳元 ０﹒６５３０ ０﹒６４３０ ０﹒６５８０

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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