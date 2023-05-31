【中印衝突】中印驅逐對方所有記者，外交部：中方不得不適當反制

《經濟通通訊社３１日專訊》據《華爾街日報》報道，最近幾周印度和中國互相驅逐了對方

的記者，幾乎斷絕了雙方的媒體接觸。

報道引述消息人士稱，新德里方面本月拒絕為在該國的最後兩名中國官方媒體記者續簽簽證

，兩位記者分別來自《新華社》和《中央電視台》。而中國同樣取消了印度駐華記者的記者證。

消息人士說，上個月，印度最大報紙之一《印度人報》（Ｔｈｅ Ｈｉｎｄｕ）和印度廣播公司

（Ｐｒａｓａｒ Ｂｈａｒａｔｉ）的記者，在中國境外旅行時被禁止返回中國，而《印度斯坦

時報》（Ｈｉｎｄｕｓｔａｎ Ｔｉｍｅｓ）的一名記者本月被告知其記者證已被吊銷。

中國外交部周三回應表示，長期以來中國媒體記者在印度遭受不公正歧視性的待遇，目前中

方最後一名駐印度記者的簽證也已經過期。

外交部發言人毛寧在例行記者會上稱，面對印方的這種長期的無理打壓，中方不得不採取適

當的反制措施，維護中方媒體的正當權益。她還強調，中方仍然願意同印度保持溝通，也希望印

方能夠同中方相向而行，「認真回應我們的正當關切」，盡快採取實際行動，為恢復兩國媒體的

正常交往創造有利條件。（ｄｗ）

