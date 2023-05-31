【香港政情】改革草案首讀，港府冀明年１月１日組成新一屆區議會

《經濟通通訊社３１日專訊》立法會首讀及二讀區議會修訂條例草案，以完善地區治理工作
。修例涵蓋６條主體法例及１５條附屬法例，涉及區議會組成、職能、選舉安排等。政制及內地
事務局局長曾國衞表示，港府會全力配合立法會的審議工作，爭取早日通過修例，目標在明年１
月１日組成新一屆區議會。
曾國衞指出，完善日後的區議會，從制度上確保愛國者治港原則得以貫徹落實，令區議會牢
牢掌握在愛國者手裏；嚴格按照基本法規定，發揮好其諮詢服務功能，為特區地區治理工作，作
出應有的貢獻。
＊確保區議會牢牢掌握在愛國者手裏＊
他表示，「黑暴」盛行時，有反中亂港分子透過區議會制度，使用卑鄙的古惑伎倆，製造政
治化的議題，造謠發布虛假消息，挑動群眾對政府的仇恨，從而騙取大量選票和議席；在篡奪區
議會控制權後，倒行逆施，作出危害國家安全的行為，鼓吹「港獨」，干擾政府施政，分化社會
，漠視民生；政府絕不能夠讓過去危害國家安全、損害國家和香港利益的事情再次發生。
因應全港４５２選區整合為４４個，每區選舉開支上限將由現時約６﹒９萬元增至５１萬至
９５萬元不等，候選人每票資助加１元去到１６元。（ｃｌ）（ｚｚ）
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