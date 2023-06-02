【人行操作】人行２０億逆回購利率持平，全周放水６１０億

《經濟通通訊社２日專訊》人民銀行公布，今日進行的２０億元（人民幣．下同）７天期逆
回購，中標利率持平２％。
公開市場今日有５０億元逆回購到期，即今日淨回籠３０億元。
本周共有１８０億元７天逆回購到期，本周實現淨投放６１０億元。（ｓｌ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
|大行報告02/06/2023
【大行炒D乜】嗶哩嗶哩績後大行點評價？一click就知道
|國際動態02/06/2023
拜登:美國不尋求與中國衝突
|國際動態02/06/2023
主持空軍畢業禮慘遭沙袋絆腳，拜登總統又當眾撲倒
|財經熱話02/06/2023
【虛幣世界】比特幣徘徊27000美元，5月份整體下跌
|中國故事01/06/2023
《神州經脈》財新PMI重回擴張 人民幣四連跌 馬斯克結束訪華
|財經熱話01/06/2023
618購物節開鑼京東報捷曾飆半成 電商股可借勢反彈？邊隻最值博？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰