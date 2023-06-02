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02/06/2023 09:27

【人行操作】人行２０億逆回購利率持平，全周放水６１０億

　　《經濟通通訊社２日專訊》人民銀行公布，今日進行的２０億元（人民幣．下同）７天期逆
回購，中標利率持平２％。
　　公開市場今日有５０億元逆回購到期，即今日淨回籠３０億元。
　　本周共有１８０億元７天逆回購到期，本周實現淨投放６１０億元。（ｓｌ）

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