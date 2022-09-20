《魚缸博客》騰訊遊戲登海外收入增長榜，海外業務成為新出路？

《魚缸博客》騰訊（００７００）嘅遊戲登陸海外遊戲收入增長榜！Ｓｅｎｓｏｒ

Ｔｏｗｅｒ商店情報平台數據顯示，８月米哈游《原神》嘅海外收入維持穩定，蟬聯出海手遊收

入榜冠軍。另外，由騰訊同完美世界聯合推出嘅輕科幻開放世界冒險手遊《幻塔》，喺８月１１

日正式登陸海外市場。

呢款遊戲自上線以嚟嘅收入升得好快，８月海外收入突破４４００萬美金，躋身海外手遊收

入榜第５名，更加問鼎今期收入增長榜。其中，日本市場貢獻約４２％嘅海外收入。

麥格理發表研究報告指，騰訊透過深化合作同國際化嘅旗艦遊戲發行部門，持續建立一個國

際遊戲生態，預計全球遊戲發行同附加收購將帶動集團發展。喺國際遊戲板塊當中，麥格理仍然

偏好騰訊。

騰訊近期終於有一款遊戲版號獲批，但數目始終唔太多。未來國內遊戲版號嘅審批可能更加

嚴格，而旗下手遊《幻塔》喺日本市場咁受歡迎，相信集團會更加放眼海外市場，有機會成為新

增長動力。

之前同大家講過，可以喺３００銀以下買入騰訊。上日股價最低跌到２８８﹒２銀，今日隨

即反彈，相信２８８銀係股價比較強嘅支持位。雖然騰訊遊戲業務有好消息，但畀

Ｎａｓｐｅｒｓ減持嘅陰霾仲未散，騰訊短線未必反彈太多，估計２０天線係下一個阻力。有貨

嘅朋友可以留意３１０銀，到價可以食咗胡先。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

