《魚缸博客》京東第三季虧轉盈，股價不升反跌要睇實兩條平均線！

《魚缸博客》京東（０９６１８）上星期五派咗第三季嘅成績表，上年同期虧損２８﹒０７

億人仔，今年第三季就賺５９﹒６３億人仔，好過市場預期嘅賺４８﹒５７億人仔。如果攞非公

認會計準則去睇，第三季淨利潤按年升９８﹒８９％到１００﹒４億人仔。

再細睇收入按年升１１﹒３５％，當中商品收入按年升５﹒９２％，服務收入按年升

４２﹒２３％。另外， 年度活躍用戶數由截至舊年９月３０日為止１２個月嘅５﹒５２２億，

增加６﹒５％，到截至今年９月３０日為止１２個月嘅５﹒８８３億。雖然京東可以扭虧為盈，

但收入同活躍用戶數嘅增長都唔係太多。

京東今日股價走勢似乎無因為呢份成績表而造好，早段曾經跌超過５％。事實上，富瑞、麥

格理、高盛等大行都喺京東公布季績之後調低目標價，富瑞嘅降幅更係超過１０％，由４４８銀

降到４０２銀，相信市場對於京東第三季業績唔太收貨。

今日京東暫時失守１００天線，嚟緊１０天線同５０天線守唔守得住會非常關鍵，因為再數

下一個防守位估計係２０天線（依家係１７６﹒７銀），有貨嘅朋友應該要睇條１０天線，收市

跌穿咗要離場呀！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

