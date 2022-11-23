《傳聞》中小銀行逆市減按息，Ｈ按封頂息低至２﹒８７５厘

《傳聞》按揭市場戰雲密布，雖然日前有渣打（０２８８８）決定將Ｈ按封頂息上調至

３﹒３７５厘，但市場消息指，另一邊廂卻有中小型銀行掉頭「減息」，將拆息按揭（Ｈ按）封

頂息減０﹒２５厘，重回２﹒８７５厘較低水平，跟市面最高封頂息息差達０﹒５厘。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

