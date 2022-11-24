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即市新聞

24/11/2022 11:28

《魚缸博客》小米第三季由盈轉虧，連跌多日得人驚！

　　《魚缸博客》「ＡＴＭＪ」之後，剩番「Ｘ」嘅小米（０１８１０）放埋榜。公司第三季錄
得虧損１４﹒７６億人民幣，舊年同期純利７﹒９２億人民幣，遠差過市場預期。每股基本虧損
６分。
　　期內，集團收入７０４﹒７４億人民幣，按年跌９﹒７％。當中，智能手機收入按年跌
１１﹒１％；互聯網服務收入減少３﹒７％；其他收入減少６﹒６％。另外，小米第三季智能手
機出貨量減少８﹒４％到４０２０萬台。好多業績都按年跌、跌、跌，呢份第三季嘅成績表麻麻
哋。
　　小米總裁王翔喺業績記者會度話，第三季度庫存問題按季有所改善，未來會利用第四季節日
銷售，處理海外庫存問題，並強調依家小米無停滯性庫存。王翔又提到，美國對華最新一輪芯片
出口管制政策，對公司無影響，又有信心確保第一款量產車型喺２０２４年面世。
　　即使王翔講到幾有憧憬，今日小米股價受到季績影響而下跌。睇番日線圖，小米股價上星期
有幾日ｋｅｅｐ住突破唔到１００天線，之後走勢即刻放軟晒，直至上日已經連跌六日。今日曾
經跌穿過２０天線同５０天線，除非今日出現極之明顯嘅「單日轉向」，如果唔係都要盡快走咗
先！落番去８﹒５銀先買番，喺８﹒５到１０﹒５銀炒ｒａｎｇｅ算喇！
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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