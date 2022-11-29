《魚缸博客》中教註冊新生人數創新高，有政策扶持前景樂觀！

《魚缸博客》教育股中教控股（００８３９）上日公布業績，截至８月３１日止年度純利約
１８﹒４５億元人民幣，按年增長２７﹒８％。每股盈利７７﹒０４分，派末期股息每股
３３﹒５７分。
期內，收入約４７﹒５６億元人民幣，升２９﹒２％；毛利２７﹒５４億元人民幣，升
２６﹒６％；經調整盈利１８億元人民幣，升１２﹒１％。特別留意集團註冊新生人數創新高，
有約７﹒１萬人，升４８％。集團指，已經喺肇慶再買一幅面積約３７２畝土地，興建第三期校
區。
文進覺得中教算係內地教育行業嘅龍頭之一，註冊新生人數仲可以創新高，未來中央亦會較
為重視職業教育同高等教育嘅發展。喺教育「雙減」嘅影響逐步消退後，我相信中教前景會唔錯
，可以作中長線部署。
受到年度業績表現理想嘅消息刺激，中教今朝升幅曾經擴大至超過一成，不過升到８﹒６銀
之後，升勢大幅減弱，而股價之前有幾次升到８﹒５銀樓上，都出現阻力。大家不妨等中教股價
回到廿天線（依家係７﹒０４銀）附近吸納，目標睇１０銀，收市跌穿６﹒４銀止蝕。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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