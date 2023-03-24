《魚缸博客》中移動舊年盈利中規中矩，短期仲有得回！

《魚缸博客》早幾年股價唔係好移動嘅中移動（００９４１），今年為止升勢強勁。集團上

日公布舊年全年業績，純利１２５４﹒５９億人仔，按年升８﹒０２％，表現中規中矩喇。派末

期息２﹒２１銀，連埋中期息２﹒２銀，全年股價合計每股４﹒４１銀，按年增長８﹒６％，對

於收息一族嚟講，係天大嘅喜訊呀。

有啲大行對呢份成績表反應正面。花旗認為，中移動潛在嘅５Ｇ市場領導地位、數字化轉型

帶動收入增長前景好轉，加埋７﹒７厘股息非常吸引，維持「買入」評級，目標價由６５﹒３１

銀大幅調高約２４％到８１銀，更重申中移動Ｈ股係內地電訊板塊嘅首選。另外，摩通睇好中移

動財務狀態強勁，淨現金超過市值嘅２０％，行業防守性同流動性都比較強，維持「增持」評級

，目標價７０銀。

中移動現金流勁，股息吸引就出晒名喇，加埋政策憧憬下，股價成支火箭咁升上去。不過，

集團舊年年度嘅純利未有好大驚喜，加上早排政策憧憬已經炒得八八九九，短期要啲時間消化下

升幅。今個星期一（２０日）升到６６﹒１銀後急速回落，之後一直上唔番去，今朝更加試穿

２０天線，未有貨嘅朋友可以等多陣先部署，回到５０天線附近吸納，中長線目標９０銀，５４

銀守唔住就止蝕離場。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

