騰訊派京東 京東跌到瘋！盤點騰訊持股名單 下一隻最高危係……

騰訊(00700)公布實物分派特別中期股息，股東每持21股獲發1股京東集團(09618)A類普通股，合共約4.57億股，相當於已發行股份總數約14.7%，京東持股由17%大減至2.3%。騰訊此舉或是對內地反壟斷行動作出的反應，對於京東股價表現固然有不利影響，亦有可能引起整個騰訊系的恐慌，包括美團(03690)、快手(01024)都有被減持的風險，今日(23日)股價同樣受壓。

(iStock圖片)

大華繼顯：料騰訊與京東業務合作減 股東或沽售京東套現



大華繼顯執行董事Steven Leung認為，騰訊以實物派息對京東而言或並非積極訊號，預計騰訊與京東的業務合作會減少，而騰訊的股東可能會沽售京東的股份套現。科技公司仰賴併購活動維持盈利高速增長，騰訊此舉好於從集團帳戶裏支付現金，因為市場會將其解讀為騰訊近期內不再有併購機會，而目前對其他騰訊關聯股份沒有影響，因為騰訊似乎不需要太多現金。



或為回應反壟斷行動 為共同富裕作貢獻減監管成見



《彭博》行業研究分析師Matthew Kanterman表示，這在一定程度上反映了京東目前處於成熟階段，可以自籌資金，不需要騰訊進一步注資來為其業務提供資金，但也可能是受到中國反壟斷行動的推動。騰訊放棄其對京東的大部分股權可以被解釋為是為了讓微信上的電子商務平台之間增加競爭和競爭更加公平，而不是如之前般給予投資對象更優惠的待遇。

盈豐財資市場分析師Kelvin Wong則表示，這似乎更像是騰訊退出投資，騰訊此舉或部分由於中國監管機構實施打擊行動，以減少中國平台技術行業的壟斷做法。通過減少在京東的大量持股，騰訊可以被視為在中國最高領導層倡導「共同富裕」的願景下作出貢獻，並減輕監管機構對騰訊「贏家通吃」的成見。

騰訊持股美團佔比持續降低 快手估值數以千億元計

騰訊持有的本港上市公司股份中，美團和快手看來被減持的風險最大，畢竟兩隻股份騰訊皆持股約17%，與京東相若，有大手減持空間，而且與京東同為科技巨企，為恒生科指成分股。資料顯示，騰訊持有的美團股份佔比自上市以來就因增發稀釋等原因持續降低。2018年，美團IPO發行前騰訊持有20.1%，上市後稀釋到19.2%，美團於今年4月時公布配股連同發行可換股債券(CB)，大舉集資100億美元，其中騰訊認購額為4億美元，僅佔其中一小部分，7月宣布完成認購後，騰訊持股進一步由17.7%降到17.2%。

快手於今年初上市，招股價定價每股115元，集資額逾400億元。快手自成立以來已經完成多輪融資，騰訊在其上市時持股達21.567%，為快手最大機構股東。若以快手上市後估值約609億美元(約4750億港元)計算，當時騰訊持股價值達131億美元，可謂最大贏家。快手宣布招股時，騰訊也曾急升一成，市值多了7000億元。快手現價跌剩70多元，雖比起上市時估值已大為縮水，但仍以千億港元計。

閱文已為騰訊直接管轄 大手減持風險較小

至於其他規模較細的公司相信被大手減持的風險較小，尤其那些騰訊已實際控制管理的公司。例如閱文集團(00772)於去年4月底宣布委任騰訊副總裁、騰訊影業CEO程武出任閱文集團CEO，騰訊平台與內容事業群副總裁侯曉楠出任閱文集團總裁，意味騰訊直接管轄閱文集團。截至2020年12月31日，騰訊持股為59%。

另易鑫集團(02858)於11月5日曾被控股股東騰訊減持，套現逾1.12億元，騰訊持股比例由55.1%降至53.97%。惟易鑫本為在美國上市的易車(BITA)旗下汽車金融服務企業，騰訊去年6月牽頭私有化易車並向易鑫提全購。事實上，易鑫2017年11月上市時騰訊持股比例已達33%，當時騰訊首席戰略官James Gordon Mitchell、騰訊副總裁以及騰訊金融科技集團負責人賴智明擔任易鑫董事會成員。

騰訊現(1:25pm)升4.29%報462元，京東則跌7.31%報258.8元，美團亦跌2.86%報223.8元，快手跌2.16%報77元，閱文跌3.49%報49.75元，易鑫升3.36%報1.23元。

撰文：經濟通市場組 整理：李崇偉

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