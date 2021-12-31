【回顧展望－有板你睇】恒指全年虎頭蛇尾 來年首季有咩危機？

疫情肆虐、監管風暴、中美關係等種種不明朗因素，充斥整個2021年，令港股表現疲弱。雖然在除夕「收大禮」，高收285點，都叫「好頭好尾」，惟全年跌3833點，跌幅達一成四，跑輸全球主要股市。疫情未穩，監管相信繼續狠，熱炒的新能源板塊亦可能有暗湧，港股來年首季還值不值得追捧？

（Shutterstock圖片)

化學製品及石油板塊表現較佳



根據《經濟通HV2報價系統》，化學製品類行業股票表現最好，年內升63.07%。內地過去一年多個行業響應「碳中和」發展大局，有份從事有機矽原料開發業務的化工股東岳(00189)下半年開始落鑊，股價最高炒起逾三倍，最終全年升102.33%，收報12.16元。



石油板塊是表現第二佳的行業，年內升54.35%。年內國際原油價格進一步攀升，疫情導致供應鏈受阻，原油供應亦持續不穩，OPEC+供應未能應付急速的原油需求復甦，油價一度突破每桶80美元水平，本港油股亦受惠，中石油(00857)成為全年最佳表現藍籌股，升62.38%，收報3.47元；中海油(00883)升21.12%，收報8.03元；中石化(00386)升16.31%，收報3.63元。



科技股慘淡 阿里大瀉四成四

科技板塊非常慘淡，多間企業受監管規限打擊，多次遭罰款及約談，第三季業績大不如前。當中，俗稱「ATMXJ」五隻較多人關注的阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)、美團(03690)、京東(09618)及小米(01810)按年齊跌。由於他們在恒指佔比甚高，可謂港股疲弱的「元兇」。



其中，阿里巴巴今年「頭頭碰著黑」，先有螞蟻集團在上海科創板及港股暫緩上市，及後遭市管局以實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查，最終罰款182.28億元人民幣，種種不利消息拖累股價按年大跌48.88%，為表現第二差藍籌股。騰訊及美團均遭罰款，按年分別挫18.78%及23.49%。近日出新手機的小米，以及「雙11」銷情理想的京東，按年亦跌43.07%及19.88%。

恒指今天反彈285點，惟今年全年仍跌3833點。（經濟通HV2系統截圖)

恒大風暴吹倒內房內險股

另一個較受關注的是內房股。中央去年公布「三條紅線」政策，有意縮小房地產泡沫。不料，今年中國恒大(03333)觸及紅線，並爆發債務危機，引起的連鎖效應非常大。



觸發事件的中國恒大按年急瀉89.18%，同系的恒大汽車(03333)、恒大物業(06666)亦分別瀉88.34%及19.1%，恒騰(00136)相信亦因此而遭恒大賣走套現。其他內房股普遍向下，近期巨額出售滬杭項目的融創中國(01918)按年挫55.8%，遭追6億美元債的奧園(03883)按年更挫78.72%。反而兩隻有國資背景的中海外(00688)及潤地(01109)在這場風暴中企穩，按年分別升17.73%及7.61%。



恒大打開內房風暴的「潘朵拉盒子」，連環掀出資金鏈危機，多隻內險股受投資內房拖累。根據《經濟通HV2報價系統》，保險板塊表現最差，年內跌21.63%。尤以平保(02318)投資華夏幸福失利，導致股價持續尋底，按年跌39.15%，報56.15元。其餘內險股一同捱沽；國壽(02628)按年跌20.89%，收報12.92元；太保(02601)跌26.51%，收報21.15元。



車股受惠特斯拉屢創新高

汽車板塊本年以新能源汽車股當道，美股特斯拉股價不斷創新高，市值更破萬億美元。內地新能源汽車銷量按月以倍數增長，刺激新能源汽車股持續走高。年內行業龍頭比亞迪(01211)屢破高位，更曾突破300元，全年升31.32%，收報266.6元。其餘新能源汽車股亦普遍造好，長汽(02333)升3.48%，報26.8元；小鵬汽車(09868)升24.87%，報186.3元；理想汽車(02015)升7.07%，報122.7元，但吉利(00175)跌19.01%，收報21.3元。



能耗雙控政策出台 電力股發起電來

中央政府一年來推行「能耗雙控」政策，限制煤礦產量，動力煤期貨價格不斷炒高，期間疫情放緩導致發電需求急升，電價同步走高，電力股獲追捧；按年潤電(00836)升239.23%，收報26.1元；中國電力(02380)升216.26%，收報5.25元；大唐新能源(01798)升203.21%，收報3.59元；龍源電力(00916)升138.60%，收報18.2元。

醫藥股弱過藥煲 阿里健康最殘

醫藥股今年「藥力」大減，中央宣布將推進藥品集中採購和使用，包括擴大集中採購和使用藥品的品種範圍，而部分生物技術(CRO)企業多次遭北水看淡，令醫藥股走勢雪上加霜。



阿里健康半年轉蝕逾2億，累跌71.22%，為按年表現最差藍籌。藥明生物(02269)及中生製藥(01177)表現亦一般，按年分別跌9.97%及26.61%。不過，部分醫藥股仍有輕微支持，石藥集團(01093)、藥明康德(02359)及百濟神州(06160)分別升9.15%、7.03%及2.55%。



新能源未必受熱捧 遊戲股或收復失地

新冠變種病毒Omicron繼續蔓延，世衛秘書長譚德塞警告，新變種病毒對目前疫苗或許具有完全抗藥性，為疫情增添變數。此外，市場預期中概股陸續回流香港上市，惟中央仍有機會針對不同企業採取監管措施，海外投資者未必願意投資中概股，再加上聯儲局即將加快「收水」步伐，推進加息，未有重大利好消息帶動下，港股來年首季可能會延續頹勢。



板塊方面，2021年國家主力部署「碳中和碳達峰」兩大策略，大推新能源發電及減少燒煤，惟導致煤價及電價不斷上升，早前《人民網》報道，提及於能源轉型過程中，要協調好供應和需求。文章更加提到：「新能源的發展和消費總量也要進行適度控制，超前發展風電、太陽能發電也不符合電力系統安全穩定運行的要求」。故來年首季起新能源板塊的追捧或會減弱，但長線仍值得持有。



此外，有傳內地暫停審批遊戲版號，同時限制未成年人打機時間，科網股及遊戲股受壓。但近日多項消息顯示，針對科網的監管開始放鬆，有指遊戲版號亦逐步重新審批，來年遊戲股或會收復部分失地。

撰文: 經濟通通訊社記者戚朗軒 余穎恒

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動