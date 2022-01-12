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《盤後部署》中概股造好拉升恒指逾600點，比亞迪短線值博

12/01/2022

 

　　美國聯儲局主席鮑威爾出席參議院聽證會時，發言不如預期般強硬，而且並未暗示3月加息，納指彈升210點，全線中概科網股受惠造好。消息帶動港股大型科網股飆升，京東(09618)公布首度進軍歐洲開設實體零售店，同時獲高盛唱好今年將有兩成穩定增長，高開逾8%。


　　此外，中海油(00883)建議派發上市廿周年特別息，維持一年兩次派息同時承諾未來三年的每股股息絕對值收益不低於0.7元，並將適時回購股份。多項利好因素刺激中海油開市急飆逾一成。


　　盤中京東及中海油維持升勢，ATM股亦有買盤支持，美團(03690)越升越有，盤中進一步擴大升幅至逾9%，獨獻恒指逾百點升幅。而弱勢多時的新能源車股亦見回彈，吉利(00175)升近6%、比亞迪(01211)升逾7%。


　　恒指午市收盤前升幅擴大至逾500點，午後更進一步升超過600點，惟於上月高位24385前見較大阻力，未能突破。恒指最終收報24402，升663點或2.79%，主板成交1536.02億元。國指收報8612，升243點或2.91%。科指收報5899，升280點或4.99%。


　　A股一同造好，上證綜合指數報3597，升29點或升0.84%，成交4358.18億元人民幣。深證成份指數報14421，升197點或升1.39%，成交6253.36億元人民幣。

恒指上望24600，比亞迪轉勢值博

 

(SHUTTERSTOCK圖片)



　　恒指本周表現強勢，昨日（11日）輕微整固後今日延續升勢，突破五十天線。恒指今日升幅上殺逾2300張相關熊證，而下一熊證重貨區位於24600以上，該位亦是現時100天線所在位置，料有較大阻力。


　　中汽協公布12月中國汽車銷量278.6萬輛，按年減少1.6%，惟新能源汽車銷量按年增1.1倍，再創歷史新高，吉利(00175)、比亞迪(01211)等車股反彈。比亞迪上兩個交易日下試低位時，於牛熊線約236元水平前均成功企穩，今日急升超過7%，成功收復十天線，但至廿天線前遇較強阻力。明日若能突破此水平，短線不妨追入，上望100天線約274元水平。

 

撰文：經濟通市場組

 

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此

 

 

 

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