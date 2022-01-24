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【陶觀天下】中國央行突行寬鬆　美國聯儲加速緊縮

24/01/2022

　　中國去年12月社融數據回升，但事實上信貸環境仍然有隱憂，在長短期貸款增量數據可見端倪，人行早於預期釋放寬鬆訊號；利率掉期顯示美國有可能一年加四次息，但聯儲真的會採取如此激進的緊縮措施嗎？QE回收加速又會對美股帶來甚麼影響？新一集《陶觀天下》，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士，一一為您深入剖析。

 

　　由《經濟通》和瑞信合作推出的普通話節目－－【陶觀天下】已經上線。逢周日晚上7時，陶博會在經濟通Youtube頻道，與大家分享對全球財經的觀察和思考，亦會前瞻未來市場焦點，讓大家把握經濟走向及投資大勢，不容錯過。

  

 

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【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

 

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