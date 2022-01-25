【鋰喜啦！】贛鋒鋰業盈喜留意魔鬼在細節！咩位部署值博率高？

贛鋒鋰業(01772)(深:002460)AH股昨日（24日）齊齊飆升，疑似有春江鴨先行部署！公司上日收市後發盈喜，預料去年多賺最多近4.4倍，帶動股價連升第四個交易日，半日漲逾2％。不過，專家提醒業績預告內藏「魔鬼細節」，並關注鋰原材料價格能否繼續上漲。

受惠產品價量齊升 料去年最多多賺逾4倍

據業績預告，贛鋒料去年純利按年增加3.68至4.37倍，至48至55億元人民幣；扣除非經常性損益後純利則按年增加6.21至7.95倍，至29至36億元人民幣。每股純利約3.43至3.93元人民幣，2020年則為0.79元人民幣。

公司解釋，期內受惠新能源汽車及儲能行業快速發展，鋰鹽需求強勁增長，帶動鋰鹽產品價量齊升，加上鋰電池新建項目陸續投產，產能逐步釋放，令利潤錄得按年增長。此外，金融資產公允價增加，帶動非經常性收入錄得按年增長。

贛鋒料去年多賺最多4.37倍，至約55億元人民幣。

（《開市Good Morning》截圖）

盈喜內藏魔鬼細節 贛鋒前景仍看俏

輝立證券董事黃瑋傑今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Good Morning》認為，贛鋒的業績預告並非一面倒屬好消息。他解釋，部分盈利增長來自非經常性收入的金融資產公允價增加，此收入難以預估，未來有機會錄得虧損。

從公司業務分析，黃師傅認為，贛鋒業績表現視乎鋰原材料價格。現時全球新能源車電池供不應求，有利其盈利持續增長。惟他提醒，任何產品都沒有永遠的牛市，當鋰價下降時，將影響其上、中游業務。

不過，黃師傅仍對贛鋒前景感樂觀。他指，贛鋒的鋰電池業務多元化，除了新能源汽車電池業務外，亦從事光伏、儲能、5G及電子設備、電池回收等行業，覆蓋整條鋰電產業鏈，有利降低依賴生產鋰電的風險。贛鋒近年加快收購全球各地的鋰礦，以確保原材料供應充足及控制生產成本。

新廠投產及國策扶持 贛鋒獲大行祝福

贛鋒的利好消息近期接踵而來，公司上周末宣布，旗下贛鋒鋰電動力工廠二期的項目投產。項目的新型鋰電池全自動化產線的年產量達10吉瓦時，而首批搭載贛鋒固態電池的50輛東風E70電動車正式完成交付。

除此以外，國策進一步扶持內地電動車發展。發改委近日發表意見稿及訂立目標，到「十四五」末，內地電動車充電設施能滿足超過2000萬輛電動車充電需求。政府將補貼公共設施的充電樁建設，同時加強充換電技術創新與標準支撐。

贛鋒近日亦獲高盛唱好，該行指，贛鋒在鋰回收的產能及技術上具有獨特優勢，預計公司至2030年，在鋰電池回收市場的佔有率將達50％。隨著旗下大部分新項目亦如期開展，料在2025年，鋰供應的市佔率可達23％。該行維持對其「買入」評級，目標價由230元上調至246元。

大和看得更牛，上調目標價至230元，主要因為估計贛鋒2022、2023年的碳酸鹽平均售價及氫氧化物平均售價上升。其中，今年碳酸鹽平均售價，由每噸18萬元人民幣上調至32萬元人民幣，氫氧化物平均售價則由每噸13萬元人民幣升至23萬元人民幣。

受惠於鋰價上漲及新工廠投產，贛鋒股價連日造好。

（《開市Good Morning》截圖）

股價未突破橫行區間 這價位部署較上算！

在眾多利好消息帶動下，贛鋒股價連升第四個交易日，早市曾逆市飆3.92％，高見130元後回落，半日仍升2.16％，收報127.8元。至於新能源車股則未擺脫頹勢，比亞迪(01211)跌1.98％，報247.2元；小鵬汽車(09868)及理想汽車(02015)則跟隨美股下跌，分別插5％及3.55％，報155.8元及106.1元。

黃師傅指出，130元屬贛鋒的關鍵位，既是橫行區頂部（130.8元），亦是50天線及250天線的位置所在。若在盈喜後未能升破此關鍵位，料股價仍會於橫行區上落，橫行區底部為109.1元。不過，9天RSI近兩日重回50以上，是去年11月底以來首次，不排除股價短期整固後仍有較大機會升破130元阻力。他建議投資者於今個月13日高位（約122元）買入，短期目標價為以橫行區計算的量度升幅目標150元。即使屆時股價未能升破130元阻力位，仍能有8元利潤。

經濟通通訊社記者 羅鈞鴻

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