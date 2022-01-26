【一聲號令】習近平喊話新能源股即聽話 哪種能源現階段潛力高？

國家主席習近平一聲號令，稱要將促進新能源和清潔能源發展放在更突出位置，新能源股隨即「翻生」！不過，習近平提倡發展多種新能源，究竟現階段哪種能源發展潛力高？有沒有股份可上車？

中央較重視氫能源發展？

中共中央總書記習近平在中共中央政治局會議上提到，要將促進新能源和清潔能源發展放在更加突出的位置，積極有序發展光能源、硅能源、氫能源、可再生能源，加快發展有規模有效益的風能、太陽能、生物質能、地熱能、海洋能、氫能等新能源，並統籌水電開發和生態保護，積極安全有序發展核電。

在上述多種新能源中，習近平用到的字眼主要為「積極有序發展」及「加快發展」，意思上似乎分別不大，惟「氫能源」卻同時出現在兩個發展方向中，是否意味中央更重視？

觀乎氫能源相關股的佼佼者－中集安瑞科(03899)的股價表現，卻未見市場如此解讀。中集安瑞科開市4分鐘升過半成後，升幅已持續收窄，目前僅升不足1％。一方面，現時只有每宗交易金額少於100萬元的散戶在交易，連職業炒家，即每宗交易金額一般只有100－199萬元也未有進場，韌力自然比下去。另一方面，分析認為，氫能源相關股需要觀察業績表現，才能得悉公司發展氫能源的機會及潛力。

習近平倡發展光能源、硅能源、氫能源、可再生能源等。

（《開市Good Morning》截圖）

光伏股早市升勢持續且全面

上文用到「比下去」，固然有其他新能源股份與其比較。信義光能(00968)表現突出，自開市至今，一直佔據表現最佳藍籌一席位。日中最多曾漲10％，高見13.4元，距離月初（1月4日）的前高位13.44元只差兩個價位，目前仍有逾8％升幅。

資金流向仍配合股價的上升動力，信義光能現時有逾1億元資金淨主動買入，為現貨主板市場內，淨掃貨規模第九大個股。此金額佔成交金額逾26％，威力不容看輕；亦是信義光能自1月6日以來最多，當日股價低見11.84元，創逾7個月新低。

其他光伏股亦不甘示弱，福萊特玻璃(06865)走高逾3％，上游的保利協鑫能源(03800)亦跟漲逾4％。

信義光能及福萊特玻璃分別為現貨主板市場內，淨掃貨第9、11大個股。

（《經濟通HV2報價系統》截圖）

交銀國際首選福萊特玻璃 熊麗萍首選龍源電力

巧合地，國家能源局發布去年光伏及風電裝機情況。光伏方面，去年新增裝機10％至約53吉瓦，接近行業協會去年12月預測45－55吉瓦的上限，惟低於年初市場普遍預期的60吉瓦。風電方面，新增併網規模47.57吉瓦，其中陸上風電、海上風電新增裝機規模分別減少55％至30.67吉瓦，及增長4.52倍至30.67吉瓦。

交銀國際對光伏業投下信心一票，預計今年全國光伏新增裝機按年增加約40％至75吉瓦，持續推動光伏製造企業業績增長，首選福萊特玻璃，主要因為其具有明顯成本優勢及產能快速擴張。

光伏同為駿達資產管理投資策略總監熊麗萍的心水。她今早（26日）在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Good Morning》表示，雖然部分企業早期轉型，尚待觀察業務成果，但考慮到近期股價累積一定跌幅，且相對看得出實業，相信光伏股連同風電股份均值得留意。

當中，首選龍源電力(00916)。雖然其A股(深:001289)周一（24日）收市收挫22％，並拖累H股表現，但現價已屆吸引水平，守穩15元可考慮部署，認為具值博率。不過，她提醒，投資者需留意中央會否要求減電價以及集團的成本控制能力。

補充一點，習近平回應能耗雙控引起的停工停產問題，指出減排不是減生產力、不是不排放，會確保能源、產業鏈、供應鏈等安全。可是，綠電股不見太興奮，兩龍頭華潤電力(00836)及中國電力(02380)分別進帳逾2%及1%。

經濟通通訊社記者 梁凱菱

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此

其他新能源股相關新聞：

【大行炒D乜】摩通點評航空股 獨降國泰目標兼降級

《異動股》玻璃股炒上，信義光能揚６％，暫為表現最好藍籌

《大手成交》龍源電力一手１４０萬股市前交易，涉資２１６７萬元

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動