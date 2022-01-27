《午市前瞻》專家稱恒指現水平已見承接 ATM當中較看好騰訊

美國聯儲局議息後宣布維持聯邦基金利率在0至0.25厘，但表示不久之後適宜加息，公開市場委員會決定在3月初停止買債計劃，從2月起，每月國債購買規模最少為200億美元，按揭抵押證券購買規模則最少為100億美元。

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另外，聯儲局主席鮑威爾表示，當局將會在加息開始後才會啟動縮減資產負債表，並會根據經濟及金融發展狀況，調整資產負債表正常化步伐，但目前未確定具體日期、速度或最終規模。



聯儲局鐵定3月份結束買債計劃，並料開始加息，屬市場預期之內。美股三大指數維持弱勢，昨天道指下跌129.64點或0.38%，收報34168.09點；標普500跌6.52點或0.15%，收報4349.93點；納指則微升2.82點或0.02%，收報13542.12點。





葉尚志:騰訊可於現價起分段吸納





港股低開337點，跌穿24000點。美國聯儲局提到在加息開始後才會啟動縮減資產負債表，並鐵定3月份結束買債計劃，並料開始加息。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，市場早已預期今次議息結果，下個月聯儲局亦無重大會議，對大市造成的短期震盪已表露出來，反而俄羅斯與烏克蘭的局勢尚未穩定，加上北水今天起休市，對港股走勢有一定影響。他稱，恒指由去年12月20日開始連升五周，升市結構未見有致命性破壞，對後市走勢樂觀，並認為現水平已有承接力。



科技股早段受挫，阿里巴巴(09988)曾跌至109元，創上市新低，美團(03690)及騰訊(00700)更分別低開3.82%及1.82%。葉尚志認為，聯儲局宣布加息，整個科技板塊受拖累。ATM當中，他較看好騰訊，因為目前估值不算太貴，其遊戲業務亦可能會與「元宇宙」概念掛鈎，前景較樂觀，建議投資可於現價開始分段吸納，以炒波幅策略部署，短期目標為500至530元。

撰文: 經濟通通訊社市場組

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