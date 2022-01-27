潤啤鞍鋼發盈喜 遇著跌市升唔起

華潤啤酒(00291)及鞍鋼股份(00347)齊發盈喜，潤啤預期去年純利最多增1.24倍，鞍鋼則料去年純利增2.56倍。潤啤有高盛和中金唱好，其中高盛予目標價79.6港元，而鞍鋼雖被瑞信下調目標價，惟仍予「跑贏大市」評級，但在市況欠佳下，潤啤收市只微升，鞍鋼則跌近2%。

(華潤啤酒網頁截圖)

潤啤料去年純利最多增1.24倍 毛利增加減值虧損減少

華潤啤酒預期去年度的公司股東應佔溢利為44億至47億元(人民幣．下同)，較2020年增加110%至124%。集團認為有關預期增幅主要源於：根據集團於2021年1月22日訂立的搬遷補償協議就出讓其擁有的一塊土地收取初始稅後補償收益約13億元；毛利因集團產品平均售價上升而增加，行政及其他費用主要因固定資產減值虧損和一次性確認員工補償及安置費用下降而減少，以抵銷銷售及分銷費用主要因市場推廣費用及員工成本上升而增加。

高盛籲買入潤啤目標價79.6元 中金看好高端產品銷量增長

高盛發表研究報告指，公司料2021年全年多賺1.1至1.24倍。撇除土地銷售收益、資產減值等影響，預計其全年純利同比升25%至30%。2021年下半年銷售及盈利增長放緩，反映了疫情及包裝成本上升的不確定性，及擴充高端及超高端產品業務令利潤受壓，相信市場已提早下調公司2021年盈利預測，該盈喜大致符合預期。展望2022年，產品組合升級及迎接次季旺季提價，預計帶動平均售價升約一成，抵銷全年成本壓力。全年預期經常性EBIT增長約26%，同比增長加快。高盛重申其「買入」評級，將2021年全年每股盈利預測上調2%，維持2022至23年預測不變，目標價79.6港元。

中金亦維持華潤啤酒「跑贏行業」評級，考慮到市場對公司高端競爭力逐步認可，目標價78港元。中金認為若今年下半年餐飲渠道恢復，則高端產品銷量可進一步加快增長。當前主要原材料等價格在高位波動，估計公司可能帶領行業在旺季來臨時進行二輪提價以充分對沖成本上漲，同時預計下半年各項成本價格會有回落趨勢，可以帶動公司及行業利潤率上行。

麥格理：潤啤銷量受累疫情風險 維持遜於大市評級

不過麥格理指，華潤啤酒雖然2021年下半年錄得正增長，但該改善是由於減值損失減少，而銷量將受到疫情風險的抑制，均價增長也由上半年起放緩，預計下半年調整後息稅前利潤(EBIT)將按年下降43%，上半年則將增長43%，維持「遜於大市」評級，予目標價44.7港元。

麥格理指基於潤啤的主要市場，即浙江和華北地區的疫情復起，料公司的銷售在去年季末惡化。另投入成本膨脹帶來的不利因素並未消退，故料啤酒廠商將在今年第二季推出新一輪價格調整，集團或會跟隨。而集團擬在2022年推出一種新的優質產品全麥生啤酒，正在通過加強與大型經銷商的網絡來促銷，預計優質產品的銷售貢獻可能分別從2019及2020年的11.5%和13.2%增加到2021年的17%。

鞍鋼料去年純利增2.56倍 指妥善應對疫情限產等衝擊

鞍鋼公布，預期截至去年12月31日止年度純利約70.4億元(人民幣．下同)，按年增長2.56倍，扣除非經常性損益之純利約70.2億元，升約2.55倍。基本每股收益由早前的0.21元升至約0.752元，升2.58倍。

鞍鋼解釋，去年鋼鐵行業整體運行態勢良好，公司把握市場機遇，積極適應市場變化和國家產業政策調整，妥善應對疫情反覆、 極端天氣、限產限電等不確定性因素衝擊，盡力克服原燃料價格高位運行等不利因素影響，有效組織生產經營活動，優化採購、營銷策略，大力調整品種結構，同時強化精細管理，通過對標挖潛，推動各項技經指標持續改善和提升，工序降本成效顯著，生產經營穩定向好。

傳河北鋼企今冬將執行更嚴格限產政策 瑞信下調鞍鋼目標價

鞍鋼去年純利大增，不過據內媒引述河北鋼企及鋼貿商處報道，鋼企今冬將執行更加嚴格的環保限產政策，企業環保績效評級將按照更低一級執行。環保績效評級共4級，A級企業不需限產，B級企業正常限產20%，C級企業正常限產50%，D級企業冬季停產。另近日金屬價格受壓，金屬股包括鋼材股都跌跌不休。

瑞信發表研究報告指，鞍鋼初步業績差過預期，意味去年第四季鞍鋼受累資產減值，錄得淨虧損4.49億元，將其目標價由6.9港元下調至5.6港元，評級「跑贏大市」。瑞信將鞍鋼2021至23年各年盈利預測分別下調21.8%、15.9%和9.9%，以反映資產減值、銷量下降和每噸毛利率預測下調。預計鋼產量將保持克制，長鋼將受到建築需求疲軟的拖累，強勁的汽車需求將為扁鋼耗用和鞍鋼盈利提供支撐，同時較低的鐵礦石成本也將有助支持鞍鋼盈利能力。

潤啤收市微升0.17%報58.95港元，成交3.4億港元；鞍鋼跌1.92%收報3.57港元，成交6182.6萬港元。恒指則自上周五(21日)升至近25000點後，近幾日跌多升少，今日再跌1.99%收報23807點，短短幾日已調整逾千點。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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