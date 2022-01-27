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【停車收爐】特斯拉業績現隱憂 車股無運行？如何捕捉轉勢良機？

27/01/2022

　　隔晚（26日）特斯拉（Tesla）在收市後公布第四季業績，收入及盈利齊創新高。不過，管理層承認供應鏈有隱憂，對本港上市車車股啟示作用有多大？恒指半日承接美股跌勢，車股弱勢未改。單計今個月，比亞迪(01211)累挫10％，吉利(00175)和長汽(02333)更分別滑19%及22％，車股何時轉勢？如何捕捉轉勢良機？

 

特斯拉業績超預期 惟供應鏈存隱憂

 

　　特斯拉隔晚收市後公布上季業績，期內營收按年增65%至177億美元，純利按年增7.6倍至23億美元，兩者均創新高，並連續多個季度創紀錄新高。其中，汽車收入按年增71%至近160億美元。季內交付汽車量按年增5%，至30.86萬輛。

 

　　不過，特斯拉業績暗藏隱憂。管理層承認供應鏈將影響今年交付量，而工廠的產能已經連續數季未達100%。創辦人馬斯克亦表示，集團今年不會推出新車型，但希望明年推出3款新車型。

 

　　特斯拉第四季可算交到功課，業績亦具透明度，市場態度見「收貨」，特斯拉股價於盤後變動不大。不過，本港上市的「影子股」比亞迪則隨市下跌，目前跌幅擴大至逾2%，其他車股跌勢未止，長汽更滑逾6%。究竟特斯拉業績對新能源車股參考作用有多大？

 

特斯拉（Tesla）第四季收入及每股盈利均創新高。（《開市Good Morning》截圖）

 

中、美電動車股補貼政策分歧、加價幅度亦不同步

 

　　近年新能源車發展依賴補貼，然而中美兩國補貼政策開始背道而馳。特斯拉對於內地車企參考作用已減弱。

 

　　美國眾議院去年11月通過了1.75萬億美元刺激法案，該法案包含新能源車稅收抵免提高至最多1.25萬美元；若涉及車企為美國工會單位，則額外獲得4500美元；若零部件50%美國化且電池本土生產；則額外獲得500美元。

 

　　相反，內地早於月初印發《關於2022年新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，明確2022年新能源汽車補貼標準在2021年基礎上減少30%。

 

　　為了應對補貼退坡，多個汽車品牌均明確表示，旗下新能源車型將加價，不過加價空間不及特斯拉，導致盈利表現難以與特斯拉相提並論。國農證券董事總經理林家亨今早（27日）在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Good Morning》表示，雖然比亞迪以銷量取勝，但盈利表現仍大幅落後，短期股價難被刺激。

 

　　事實上，比亞迪旗下王朝、海洋兩大銷售網將於下月加價，惟上調幅度僅1000至7000元人民幣不等；相比之下，特斯拉已於本月17日起，大幅上調高端半自動駕駛助理系統的在美售價上調20％至12000美元。

 

比亞迪仍看高一線 新能源車股料3月展升勢

 

　　除了補貼退坡，內地新能源車仍需面對原材價格上漲的隱憂。林家亨提醒投資者，行業中仍以比亞迪看高一線。值得留意，比亞迪除了自研芯片外，月初更公布奪得全球最大鋰儲量國智利鋰開採權，相對同行可先卸下部分電池原材料供應的憂慮。

 

　　補充一點，美國議息及加息周期臨近，比亞迪日前開展額度為43億美元或其他等值外幣的外匯衍生品交易業務，主要為自有資金，以應對匯市風險。

 

　　除了選對車股，買入時機同樣重要。林家亨提醒投資者應先持觀望態度，靜待車企淡季過後方才入市。他指出，內地今年開始減少補貼，因此有意買車的消費者，理論上應該早於去年下旬買入，故1月銷量將大受影響。加上2月農曆新年，傳統上為車市淡季，預期至少於3月後，新能源車股方能重拾升軌，電油或傅統汽車復甦則或要待第二季。

 

經濟通通訊社記者 葉嘉兒

 

 

重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析，請按此

 

 

另外，梁凱菱今午亦在【hot talk 1 點鐘】詳細分析比亞迪，立即重溫

 

 

 

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