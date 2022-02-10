中移好消息迭出 大行齊祝福 惟連升多日終斷纜

中國移動(00941)(滬：600941)近日好消息不斷，啟動股份回購後，中移動A股在農曆新年假後三連漲，昨日(9日)更漲停板創上市新高，3個交易日累升17%，另公司額外發行A股集資近33億人民幣，又獲納入MSCI中國A股在岸指數，加上多間大行齊唱好，帶動H股也連升4日，昨日更高見58.5港元創近兩年新高，惟年初至今升幅已巨，今日(10日)連升走勢終於斷纜，半日跌逾2%。

(Shutterstock圖片)

啟動A股回購涉最多50億人幣 另最多回購10%港股

中移動上月初回A上市，股價一直疲軟，甚至多次觸及招股價57.58元(人民幣．下同)。有見及此，公司早前啟動回購計劃，累計增持金額介乎30億元至50億元，並宣布於1月底已動用約7.1億元。啟動回購計劃後不久，中移動A股本周即上演三連漲，昨日更逐步擴大升幅至一成，漲停板報67.43元，創上市新高，3個交易日累升17%，成為市值排名第四的A股公司。另中移動因應完成回A股上市，也宣布2月7日可恢復港股一般授權，可最多回購10%港股。

中移動A股昨日升停，除公司正式啟動回購計劃外，可能與貨源少也有關係。根據最新通告，中移動A股發行9億股，其中5億股超過12個月鎖定期，無限售條件的A股流通量僅4億股，自上市以來，日均成交量4725萬股，佔流通量一成，容易造成股價大上大落。

額外發行A股集資近33億人幣 入MSCI中國A股在岸指數

中移動A股昨日漲停後，盤後隨即公布，按每股57.58元額外發行約5706.79萬股人民幣股份，額外集資約32.86億元。額外發行的人民幣股份佔未行使選擇權前初始發行人民幣股份的6.75%，令集資金額共約519.81億元，共發行約9.03億股人民幣股份。公司指會有效運用今次募集資金，進一步提升公司經營效益，強化風險管理，所有資金將用於公司5G精品網絡建設項目、雲資源新型基礎設施建設項目等。

明晟(MSCI)公布最新季度指數評估結果，多個指數有所變動，在2月28日收盤後生效。MSCI中國指數的調整往往吸引大量海外被動資金，出入名單惹人注目，其中MSCI中國A股在岸指數(MSCI China A Onshore Indexes)將加入4隻股份，當中就包括中移動A股。

中金：派息有望穩健提升 跑贏行業目標價70元

中金發表報告指，中移動用戶規模與ARPU值(每用戶平均收入)雙雙提升，基礎電訊業務提振。公司聚焦產業互聯網創新，有望受益於新基建浪潮與產業數字化紅利，並和中國廣電共建共享建成700MHz5G基站20萬站，有望降低5G網絡建設成本，鞏固網絡覆蓋優勢。

中金又指，公司業績企穩向好，持續高派息，現金流穩定充沛，派息有望穩健提升，料2021至23年每股盈利分別為3.37、3.53、4.26元人民幣，股息率分別為5.6厘、6.1厘、7.3厘。中金予中移動「跑贏行業」投資評級，港股目標價70港元，相當於今年預測市盈率10.3倍，A股目標價則為81元人民幣。

中信證券：極具配置價值 瑞信：為元宇宙首選股

中信證券亦發表報告指，中移動是兼具科技與消費屬性的優質核心資產，5G時代增長邏輯重構，極具配置價值。從產業角度看，公司作為全球運營商龍頭，地位穩固，用戶規模與網路資源具備顯著優勢；從財務視角看，公司盈利能力出眾，新興業務發展良好，ARPU值持續提升，長期成長可期；從估值視角看，公司優質資產加成，現金流充沛，當前估值仍處歷史低位，投資價值凸顯，分別予A股和H股目標價75元人民幣和70港元，維持「買入」評級。

瑞信則指，中移動是其中一隻「元宇宙」概念股。元宇宙為全球電訊、媒體和科技(TMT)行業帶來機會，環球市場元宇宙首選股包括中移動、網易(09999)及騰訊(00700)。直至2023年，由於元宇宙將刺激數據使用量或提升20倍，電訊及網絡基建因此受惠，予中移動目標價84.9港元，維持「增持」評級。

林家亨：中移動股價穩升 惟年初至今升幅大不妨止賺

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，新上市公司在綠鞋機制下，主要承包商在股價跌得太急時可買入股份撐起股價，但成本由大股東承擔，相反上市後升得急亦能沽貨，貨源來自大股東事先安排借出。另近日見北水不斷增持中移動，中移動昨日A股收市價對比H股收市價有39%溢價，即H股股價落後39%，自然投資者會買多些H股，而A股爆升後派息比率就低很多，H股派息有6.3厘，A股可能只得5厘，而美資行早已因應特朗普禁制令已全數沽售中移動，對中移動股價屬利好因素。

(《開市Good Morning》節目截圖)

林家亨又指，過去20年來AH股溢價不斷縮窄，現時差價約為40至50%，而中移動有能力長期派息一般可長線持有，元宇宙令電訊瀏覽量多了很多，中移動未來資訊收入方面應有得益，有利持續盈利增長。不過，中移動年初股價只有47、48元起步，已升了近兩成，市值升了二、三千億，未來有機會跑輸大市，如收市時回落至保歷加通道頂線以下不妨止賺。而中聯通(00762)在三大中資電訊股中看似估值最低，但從財務實況看仍是中移動最強。

中移動半日收市跌2.25%報56.6港元，成交18.86億港元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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