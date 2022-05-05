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【虛幣世界】聯儲溫和加息論刺激美股，加密貨幣一同高走

05/05/2022

　　聯儲公布決定加息半厘，而主席鮑威爾的「溫和加息論」安撫市場，美股道指暴漲逾900點，加密貨幣市場一同造好，其中比特幣反彈近40000美元關口，而以太幣亦維持於3000美元水平。另外，其他加密貨幣同樣走勢樂觀，ADA和AVAX分別上漲超過16%和11%，SOL上漲8%。

 

　　區塊鏈分析公司Elementus的合夥人Dan Young認為，美國近期通常持續的情況令人憂慮，加上薩爾瓦多的比特幣使用率令人失望，以及協議違規事件都增加了對礦工的審查。不過，由於加密貨幣屬於不穩定的新興資產，而傳統的投資觀念亦一路被挑戰，因此比特幣的波幅性將會持續，並預計有數十億資本機構將入場。


　　據經濟通據數顯示，比特幣現報39627.44(美元．下同)，跌0.16%(24小時比較．下同)；以太幣現報2941.80元，升0.04%；艾達幣報0.8954元，跌0.36%；瑞波幣報0.6486元，升0.40%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/05/2022 10:46
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/05/2022 10:46
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/05/2022 10:46
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