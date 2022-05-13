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【虛幣世界】比特幣略為反彈，其他主流幣繼續急挫

13/05/2022

　　比特幣曾一度跌至26000美元後反彈，目前企吻在29000美元水平。盡管UST的匯率崩盤後，官方似乎已經捨棄拯救LUNA幣，並主力維持UST幣價。而其他主流貨幣都一片紅海，SOL、CRO、ADA 和 MATIC一度下跌約 10%， SAND 和ATOM分別下跌14.5%和9%。


　　據經濟通據數顯示，比特幣現報29889.11(美元．下同)，升2.69%(24小時比較．下同)；以太幣現報2154.05元，升3.31%；艾達幣報0.5378元，升3.70%；瑞波幣報0.4225元，升1.27%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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