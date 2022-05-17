《午市前瞻》專家質疑摩通對科技股看法 料中央不會就此放寬監管

恒生指數半日收報20395，升445點或2.23%，主板成交625.27億元。恒生中國企業指數報7000，升174點或2.55%。恒生科技指數報4210，升171點或4.24%。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報361.4元，升11.4元或3.26%，成交48.27億元；美團收報169.7元，升6.2元或3.79%，成交33.32億元；阿里巴巴-SW收報89.15元，升4.55元或5.38%，成交25.01億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

(阿里巴巴官網截圖)

連敬涵:摩通過於樂觀，認為中央最多「穩定經濟」



中央即將就數碼經濟開專題會之際，摩通一改早前全面唱淡科技股看法，將多隻科技股由「減持」評級上調至「增持」評級。但勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵向《經濟通通訊社》表示，對於摩通一百八十度改變看法有保留，他質疑摩通是否能通曉中央政策方向，認為中央對科網監管難以短時間改變，未必能如摩通一樣樂觀。



連敬涵坦言，過往中國最為賺錢行業為房地產業及科網業，過去十年一直獲取暴利及出現壟斷，對於中史能否於開始監管後半年至九個月內便會馬上撤銷監管感疑惑。他不認為中央會一時間改變共同富裕政策，亦預期中央不會大力放寬監管，最多只會以「穩定經濟」為主。



未有實際措施，科技股得個「炒」字



連敬涵維持看淡科技股，對於今日即將公布今年首季業績的京東(09618)亦不看好，認為現時市場過於樂觀，科技股能否一改頹勢仍需要進一步消息引證。他指，現時科技股有升幅之時應該要先行獲利，更不應於現時追入，預期美股仍處於調整階段，美股忽然大跌亦有機會拖累科技股表現。他認為現時未有實際措施下，科技股仍然得個「炒」字，從投資角度而言難以買入。



大市方面，連敬涵指恒指現時於廿天線會受到考驗，目前見底反彈仍是市場的主觀願望，前景還看能否突破並守穩廿天線。此外，亦須留意本周科技股業績或會左右大市，公司對於第二季業績的預期亦較為重要。

阿里股價暫仍維持三角形整固形態。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載