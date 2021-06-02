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【FOCUS】大宗之王石油歸來　拜登示好「死對頭」

02/06/2021

　　大宗商品之王歸來。全球基準布倫特原油期貨周二(1日)突破70美元，重返大流行爆發前水平；石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)最新會議維持7月增產計劃不變，且對後續產量增幅大賣關子。另邊廂，美國總統拜登接連向俄羅斯、伊朗遞出橄欖枝，用意耐人尋味。

 

油價兩年高，增產嘆慢板

 

　　去年4月破天荒插水至負數的油價，終於王者歸來--年初至今累升逾三成，最新觸及71美元的兩年高位。當美國人趁「陣亡將士紀念日」的長周末駕車渡假時，驟然發現加州油站的價格已攀升每加侖近4.2美元，遠超過去7年平均3美元以下水平。

 

全球基準布倫特原油期貨周二突破70美元，重返大流行爆發前水平，惟OPEC+增產仍嘆慢板。

 

　　面對歐美暑假將至，旅行潮勢續推高能源需求，惟去年宣布創紀錄單日減產970萬桶的OPEC+，昨日會議僅用半小時，就確定7月減產幅度續為每日580萬桶(相當於每日增產210萬桶)，其後如無新協議，將維持產量不變直至明年4月。

 

　　何解油價節節攀升，而增產仍嘆慢板?最大的變數來自伊朗。隨著伊朗正與6國討論恢復其2015年核協議，全球原油潛在供應未來或大增，OPEC+對此保持謹慎，防止再次供過於求推冧油價，可謂情理之中。

 

向俄羅斯、伊朗遞橄欖枝

 

　　耐人尋味的是，拜登近日接連對「死對頭」俄羅斯、伊朗遞出橄欖枝。對於前者，他上周宣布豁免制裁俄羅斯向德國輸送天然氣的1224公里「北溪二號」項目運營商。該工程目前已接近完工，一旦正式投入使用，將大大密切歐洲與俄羅斯的關係。難怪豁免消息一公布，俄媒即發表題為《拜登是我們的人嗎?》的文章，指他從一名仇俄者變成親俄者。

 

　　對於後者，美國能源信息署(EIA)數據顯示，3月登錄到岸一批103.3萬桶伊朗原油船貨，為過去30年來第二次從伊朗進口。此外，正在維也納進行的伊核協議談判周一傳取得重大進展，伊朗石油部長就放言，如美國解除制裁，該國石油產量可輕鬆達到每日650萬桶。

 

　　時值美俄峰會及伊朗總統選舉將分別於本月16日、18日舉行，拜登是否意在「聯俄制中」，以及擬以解除制裁為伊朗新總統送上大禮，緩和美俄、美伊關係以集中精力聚焦印太，並坐收壓低油價之利?別忘了早在20年前911事件發生後，拜登就提出，美國應採取溫和步驟來討好其「長期敵人」，當然，中國並不在此列。

 

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