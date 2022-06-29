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【FOCUS】內地隔離期減半　政策雙重心微調

29/06/2022

　　北京中小學返校、上海恢復餐廳堂食、迪士尼周四(30日)重開、滬深300指數距離技術性牛市僅一步之遙……中國再迎來自2020年9月重開外國人入境後，動態清零政策的最大鬆綁－－入境人員、密切接觸者的隔離管控時間由「14+7」調整為「7+3」。



「14+7」縮至「7+3」，整治地方層層加碼



　　Omicron亞變種BA.4、BA.5推動全球新增感染曲線（7日移動平均值），反彈至兩個月來最高水平之際，中國「築牢疫情防控+穩住經濟大盤」的並行政策，重心似正微微向後者傾斜。

 


　　國務院周二(28日)下午發布第九版新冠防控方案，明確對入境人員實施「7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測」，相當於較第八版「14天集中隔離醫學觀察+7天居家健康監測」，總檢疫時間由21天減半至10天；若計入「居家健康監測」並非絕對禁止外出，理論上入境內地的隔離時間將大縮至7天。

 

 

 

 

 


　　此外，針對內地五花八門的「高/中/低風險區」、「封控/管控區」劃分，第九版統一了兩類風險區域的劃定標準和防控措施；國家衛健委並成立專班，整治地方層層加碼等。



下半年增長料反彈，防家庭資產負債表衰退



　　自內地2020年9月有限度允許外國人入境以來，今次可謂「外防輸入」措施的最大調整，可謂謹慎地邁出重新完全開放的第一步。措施料有助恢復人口流動、供應鏈彈性以及外資信心，坊間就預期，樂觀情境下，中國第三季、第四季經濟按年增速料反彈至5%、6.3%。

 


　　不過，相比泰國、日本完全取消入境防疫限制以來國際遊客數急升，前者上半年達203萬人次，後者關西機場5月錄近6萬人，中國現時的國際航班數僅是2019年的零頭，某種程度而言，7天仍足以令商務人士或潛在旅客望而卻步。

 


　　在政策持續寬鬆預期下，儘管中國股市的重要指標滬深300指數，已較4月底的低點3757點大幅反彈18.5%，距離牛市僅一步之遙，但關於內地「家庭資產負債表衰退(即拒絕新增負債)」以及美國經濟衰退的預期正在升溫。

 


　　如何提振信心和中國市場的吸引力？倘若未來本土個案未有顯著上升，更多平衡防疫和增長的舉措勢料陸續有來。

 

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