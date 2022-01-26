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熊麗萍料風電、光伏股短期先跑出　氫能概念股尚待觀察業績

26/01/2022

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　隔晚（26日）美股再坐過山車，但夜期同ADR唔跟美股繼續跌，齊齊反彈過百點，港股在兩萬四關口支持力大？國家主席習近平提到積極有序／加快發展多種新能源，料邊個板塊短期先跑出？比亞迪(01211)開展等值43億美元外匯對交易業務，有咩啟示？

 

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