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林家亨對美國年內進取加息有懷疑　料港股今年跑贏美股！

27/01/2022

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　聯儲局公布3月初結束減買債，或最快當月加息，不久後縮減資產負債表，美股先跌為敬，港股今日（27日）會否跟跌？隔晚Tesla(TSLA)收市後公布業績，雖然收入及每股盈利均創新高，但提到「生產瓶頸和供應鏈挑戰仍是當前主要問題」，對本港上市新能源車股，尤其比亞迪(01211)影響有幾大？小米(01810)公布新機Redmi Note 11系列，美團(03690)被紅杉資本向合夥人派發近70億元股份，科技股仲有無運行？恒大(03333)預期在6個月內提出初步重組方案建議，市場收唔收貨？

 

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