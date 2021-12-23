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【回顧展望－重振經濟】變種病毒來勢洶洶　實名制港康碼力保通關

23/12/2021

　　回顧2021年，新冠肺炎蔓延仍是全球最大挑戰，但隨著疫苗研發與普及化，不少國家及地區開始放寬防疫措施，採取「與病毒共存」策略，以進一步恢復經濟活動。惟全球疫情仍然肆虐，更出現傳染力更強的變異病毒株，在「後疫情」時代，如何阻止病毒傳播同時恢復經濟活動成為香港政府的一大課題。

 

全城「谷針」恢復經濟活動

 

（圖片來源：中原地產網站）

 

　　第四波疫情於5月底結束後，本港只出現零星確診個案，為預防本地疫情出現第五波大規模爆發，並進一步恢復經濟活動，港府於5月推出「全城起動，快打疫苗」運動，社會各界亦推出多項獎賞措施，鼓勵更多市民接種疫苗。為響應「谷針」計劃，信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業(00127)共同捐出價值1080萬元的觀塘凱滙一房單位作為抽獎活動終極大獎，睿智金融亦捐出價值150萬港幣的上海實業環境(00807)股票，成為全城熱話。

 

　　港府「谷針」後，本港疫苗接種率有所提升，局方亦進一步放寬社交距離措施，包括食肆每枱人數、營業時間，放寬泳池入場人數等，同時讓部分學生回校接受面授課堂，商業活動和市面人流增加。

 

星港旅遊氣泡結束 推「來港易」

 

　　本港疫情開始受控，惟港府於8月宣布不再和新加坡進一步探討雙邊「航空旅遊氣泡」。由於兩地抗疫策略存差異，新加坡採取「與病毒共存」策略，而香港致力「清零」，令商討多時的「旅遊氣泡」結束。

 

　　惟港府仍致力推動與澳門及內地的人員往來，9月恢復今年8月初因內地疫情暫停，廣東省以外的「回港易」計劃，並推出「來港易」計劃，容許港人及非港人免檢疫入境。回港易計劃適用於內地和澳門的非香港居民，每日有2000個名額，深圳灣口岸和港珠澳大橋口岸各1000個。

 

變種病毒再來 長者醫護優先打第三針

 

（政府新聞處圖片）

 

　　自政府推出「谷針新招」後，本港疫苗接種率至今超過7成，本地個案清零已超過60日，疫情有所緩和之際，國際間卻迎來傳播力驚人的Omicron變種病毒株。

 

　　有專家認為接種第三針疫苗對預防Omicron有一定作用，港府上月宣布第三針疫苗接種安排，讓長者、醫護等特定群組優先接種第三劑疫苗。據了解，已接種兩針科興疫苗的市民，第三針「溝針」接種復必泰，會有更高抗體，但亦可選擇接種科興疫苗。現時已接種第三針人口超過32萬，佔疫苗接種總劑次的3.3%。

 

開發「港康碼」爭取早日通關

 

　　為爭取早日與內地通關，港府開發「港康碼」，並配合安心出行3.0版本使用。「港康碼」用戶註冊須實名，及提供住址證明，同時連接安心出行上傳紀錄，判定感染風險顏色，申請人是否高風險群組，出行記錄過去21日是否定為高風險地點。港康碼將以此判斷三種風險顏色，分為紅色、黃色和綠色。

 

　　「紅碼」代表申請人是確診者、疑似確診者、密切接觸者、其家居接觸者，出院未滿14日的確診者、正接受強制檢疫人士、或者自行申報過去14日有症狀的人士。「黃碼」代表申請人過去21天曾到訪或者住在高風險地點、抵港後未足21日，或者抵港後未滿21天的豁免檢疫人士，但不包括經「來港易」、「回港易」入境人士。「綠碼」只是當天有效，可申請轉碼到「粵康碼」或「澳康碼」，有關功能暫時未開通。根據政府數據，目前已有超過38萬市民申請註冊香港健康碼帳戶。

 

強制進入食肆處所掃安心出行

 

　　為配合「港康碼」系統，港府早前宣布由12月9日起，進出食肆、街市及戲院等場所都必須使用「安心出行」，除了65歲或以上長者、15歲或以下及殘疾人士等3類指定人士，可用「填紙」方式替代，大部分市民必須使用「安心出行」。餐飲業務處所A類運作模式不再適用，B類食肆堂食則可延長一小時至晚上10時59分。

 

　　有關措施被指會為長者及視障人士帶來不便，政府表示除了會向處所提供凸字膠套，協助視障人士使用安心出行，亦正與不同團體協商，向沒有智能手機的基層和長者送出手機。至於有專家倡議推行「疫苗護照」或「疫苗通行證」，政府目前未有定案，惟創科局相信「安心出行」在科技上可以配合，並指目前已很方便地可在「安心出行」上展示疫苗接種紀錄，至於是否需要用疫苗紀錄作為進入處所的憑據，則要視乎專家意見和疫情發展。

 

撰文：經濟通記者張可怡

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