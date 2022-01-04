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【新冠肺炎】政府下月24日擴大疫苗氣泡　Omicron阻通關

04/01/2022

　　行政長官林鄭月娥今早出席行政會議前見記者宣布，將於2月24日落實一系列措施，擴大疫苗氣泡要求，範圍不會只局限於表列處所，亦會包括文康設施和學校等處所，當局暫時亦未有計劃將疫苗氣泡延伸至私人工作間或商場，但隨著疫情發展，她不排除這個可能性。學校方面將先適用於校長及教職員，暫時未適用於進入政府處所的人和學生，但具體範圍要再商討及釐定。

 

（政府新聞網）

 

第一針比例已達72.9%


　　林鄭解釋，預早公布疫苗氣泡安排是因為各界需時準備，政府亦要預留時間讓市民打針，並研究方便處所核證疫苗紀錄。她又指，政府公布將擴展疫苗氣泡以來，多了市民打針，現時已打第一針的比例達到72.9%，昨日打第一針的市民創近月新高，達1.8萬人，並有1.5萬人打第三針。

 

Omicron個案影響與內地通關


　　林鄭表示，現時本港有102宗Omicron個案，97宗屬於輸入，其餘5宗屬輸入相關，目前未出現Omicron的源頭不明個案，但不少患者均沒有病徵，令政府更難應對，需要依靠加強檢測切斷傳播。她又承認個案會對和內地商討通關有一定影響，相信要等多一段時間，兩地才能恢復正常往來。


望月樓仍有6名顧客未能聯絡


　　至於又一城望月樓出現Omicron傳播，林鄭指已有超過370名相關人士入住檢疫中心，但仍有6名食客未聯絡得上，呼籲相關市民盡快聯絡衞生防護中心。


　　林鄭指，因應望月樓個案，政府已經發出近40個地點的強制檢測公告，由於病毒有潛伏期，市民檢測會較頻密，自上月25日至前日，已有合共40萬人次檢測，其中3萬多人是收到安心出行通知而前往檢測。她感謝市民配合，政府會因應需要，短時間內增加檢測量。她又說政府已經採取動態清零措施，並非追求零確診，而是當社區有個案，會有足夠措施防止病毒在社區蔓延，令香港整體安全。


　　林鄭續指，又一城望月樓出現確診個案以來，出現的本地個案都是強制檢測或檢疫期間發現，政府目前未有計劃收緊社交距離措施，亦暫時無計劃停課。


批評國泰機組人員不負責任


　　林鄭又提到有國泰(00293)機組人員違規外出，非常不負責任，已嚴厲訓斥國泰主席賀以禮和行政總裁鄧健榮，指相關機組人員因為自己一時之快，令大批市民要在新年接受強制檢疫或檢測，付出了很大的社會成本，但她指目前看來，政府未必有清晰的法律基礎，對相關人員採取法律行動，她呼籲從事高風險工作的人士，一定要為社會盡責。

 

撰文：經濟通採訪組

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