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【新冠肺炎】林鄭：社交距離措施延長兩周至年初三　年宵花市取消

14/01/2022

　　行政長官林鄭月娥表示，原定1月7日至20日適用的一系列社交距離措施，包括禁晚市堂食、關閉表列處所等措施延長兩周至年初三，並取消年宵花市等大型活動。

 

（資料圖片）

 

　　外防輸入方面，由於多個國家疫情仍嚴峻，由1月8日至21日，地區航班機制八國包括澳洲、加拿大、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國的民航客機，都要延長兩周到2月4日。

 

　　林鄭表示，由年初四起，除非疫情出現明顯逆轉，會逐步放寬，如美容院等，但疫苗氣泡為提早至當時實施。

 

林文健：本港疫情處「火山口邊緣」 林鄭：通關有期

 

（資料圖片）

 

　　衞生署署長林文健表示，當局分析本港32宗本地感染Omicron變種病毒個案，三成患者並無病徵，可能在不為意情況下造成社區傳播，認為目前本港疫情仍不容樂觀，強調仍然有隱形傳播鏈，形容正處於「火山口邊緣」，未離開「火山口」，萬一出現超級傳播者，確診個案有機會急劇上升。

 

　　林文健表示，社區不同場所及活動模式都產生傳播鏈，並在疫情初期已經有大廈出現垂直傳播，過去一周每日新增5至8宗本地或與輸入個案相關的病例，指第四波疫情爆發前都曾有十多日每日新增零星本地個案，因此現階段不能掉以輕心。

　

　　林鄭月娥再呼籲市民同心協力，應對Omicron引起的疫情，指如果本港一段時間無本地源頭不明病例，仍然是通關有期。

 

洪為民宴會賓客增至225人 林鄭：將嚴肅跟進

 

　　衞生防護中心發現，港區人大代表洪為民生日宴會的出席人士增至225人，較原先的192人名單增加33人。林鄭月娥表示，生日眾會涉及15位政府官員，包括前海關關長，上周已經發出聲明嚴肅跟進，目前內部調查未完成，不適宜透露詳情，強調若有個別人士違反規定，將不偏不倚嚴肅跟進，和社會交代。

 

　　食物及衞生局局長陳肇始表示，會循涉事餐廳有否遵從防疫規定和《公眾衞生及市政條例》牌照要求的方向調查，包括餐廳負責人、員工和顧客有否遵從防疫規例下，有關戴口罩、使用安心出行等規定，以及是否有人違反法例提供卡拉OK器材等，如有人違法，就一定有懲罰。

 

撰文：經濟通採訪組

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