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【新冠肺炎】急症室輪候情況改善　林鄭未來數日公布全民檢測安排

17/03/2022

　　行政長官林鄭月娥表示，變種新冠病毒Omicron的病徵雖然輕微，但第五波感染個案非常多，從數字來看，周三（16日）醫管局有10368人留醫，當中81人危殆，181人嚴重，佔住院病人2%，故當局要集中資源治療，減重症減死亡，以老年病患為最關注人群。

 


急症室輪候入院人數減至600人


　　醫管局行政總裁高拔陞表示，因伊利沙伯醫院轉為定點醫院，有50%病床用於治療新冠病人，逾1.1萬病床用於收治確診者，病人要等入院情況有改善，數日前匯報過1800多人要等急症室入院，目前已減至約600人需等候，較為嚴重病人也可安排到入院。


　　至於本港引入兩款治療新型冠狀病毒的口服藥，分別為默沙東研發的莫納皮拉韋(Molnupiravir)及輝瑞研發的帕克斯洛維德(Paxlovid)。高拔陞表示，截至昨日有超6000人已被處方默沙東的口服藥，而昨日(16日)亦已開始處方輝瑞的口服藥，涉約100至200人。


兩地醫護人員初步協作順利


　　高拔陞又指，入院人數長者比例高，70歲以上入院長者佔七成，故將亞博服務模式有所調節，以集中資源於亞博照顧長者，當中須臥床的比例相當高，有200多人正留醫。過去兩周有內地援港醫療隊抵港，正計劃於亞博館與醫管局共同照顧病人。


　　高拔陞續稱，初步與內地援港醫療人員溝通，協作上非常順利，內地援港醫療人員來自高水平醫療機構，都是精英，不止是新冠的專科，還有傳染病，感染控制等，又有不同抗疫經驗，曾到武漢照顧新冠病人，整個治療方案與香港非常接近，交流時留意到，都是參考國際文獻，臨床指標如血氧等非常接近，化驗、用藥也是國際指引，合作上非常順利。


限定接種率放寬社距措施自綁手腳

 


　　港大微生物學系講座教授袁國勇提出，如能推高疫苗接種率至超過95%，便可逐步放寬社交距離措施，林鄭月娥擔心這做法會「自綁手腳」。


　　林鄭表示，港府花了超過一年的努力，11歲以上合資格人口首針都是剛過91.3%，近日打第一針數字不斷下降，周三僅8000多人打首針，70歲以上已接種首針只是70%，形容「最後一公里」是最難的，因為都是很有立場、很堅定不願接種的人，要達到95%接種率的目標是很漫長的路。如果把目標定得太理想又做不到，又會被市民投訴，由整個社會承受。但她強調，即使有市民投訴不能入境、不能回港，亦不減港府盡最大努力提高疫苗接種率。


預告未來幾日公布全民檢測安排


　　市民關注全民檢測時間。林鄭月娥表示，2月22日首次提到，未來兩三個月抗疫多項措施，包括全民強檢，周三已發新聞公布，澄清網上流傳非具體細節，強調從未講過3月26日這個日子，但由2月底開始安排人手、安排學校等地方進行全民檢測。


　　林鄭表示，明白社會盼盡早得到全民檢測的信息，又指疫情變化很大，高峰期為3月3日，錄得7至8萬宗確診個案，計劃未來數日公布最新抗疫政策。


內地網民批評香港疫情拖累內地


　　林鄭被問到，有內地網民在微博上批評香港疫情拖累內地，會否分化兩地感情。她指在社交平台上每日有很大量評論、揣測及謠言，她的最佳回應是「不要看、不要聽、不要信」。


　　  有意見指政府可開放邊境，林鄭認為，隔離令14日是合理做法，陰性會被視為康復，可回復正常生活。至於為何不准個案較少國家的旅客來港，她表示，要考慮醫管局承受能力，因輸入病例仍然要被醫管局接收。她又預告抵港旅客可跟隨第六、七日快測陽性完成檢疫。


　　林鄭又預告，明日會和勞福局局長出席記者會，交代新冠疫情下的就業情況及就業支援。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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